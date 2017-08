Melania Trump agradece el bonito gesto de Chelsea Clinton con su hijo

La hija de Bill y Hillary Clinton, Chelsea Clinton, lo ha vuelto a hacer: ha salido a defender públicamente al hijo del presidente de EEUU y la primera dama, Barron Trump, ante lo que ella ha considerado una "injusticia".

Todo comenzó cuando el medio estadounidense Daily Caller publicó una noticia en la que sentenciaba que Barron tendría que empezar a vestirse "como si estuviera en la Casa Blanca", juicio que acompañó de una imagen del joven, de 11 años, vestido con una camiseta informal y pantalones cortos. Fue entonces cuando Chelsea estalló en su cuenta de Twitter:

It's high time the media & everyone leave Barron Trump alone & let him have the private childhood he deserves https://t.co/Wxq51TvgDX — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 21 de agosto de 2017

"Es hora de que los medios y todo el mundo dejen a Barron Trump y le permitan tener una infancia privada tal y como como se merece", publicó la hija del expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

A su comentario, Chelsea agregó la el link al artículo, donde se sentencia que Barron no tiene que preocuparse por su forma de vestir, pero sí sus padres, sobre todo su madre, la primera dama Melania Trump, quien se ha convertido, según este medio, "en un icono de la moda". "El más joven Trump no tiene responsabilidades como hijo del presidente, pero lo menos podría vestirse bien cuando sale en público", añade el texto.

Pero Chelsea fue un paso más allá: incluso defendió a Barron de un usuario en Twitter que respondió a su mensaje, donde la palabra "mierda" fue la gran constante.

"Estimado Matty... Barron es UN NIÑO. A ningún niño debe se le tiene que hablar de esa manera tan vulgar ni en internet ni en persona. ¿Y que un adulto lo haga? ¡Una vergüenza!", respondió.

Dear Matty-Barron is A KID. No child should be talked about in the below manner-in real life or online. And for an adult to do so? For shame https://t.co/p9jkGbMG4C — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22 de agosto de 2017

El usuario ha borrado su tuit ante tan contundente réplica.

La que ha reaccionado elogiando las palabras de Chelsea ha sido la primera dama, Melania Trump, quien ha agradecido, también públicamente a través de Twitter, el gesto:

"Gracias, Chelsea Clinton, ¡es muy importante dar apoyo a todos nuestros niños para que puedan ser ellos mismos!", ha escrito la primera dama.