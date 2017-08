El protagonista de la película Her acababa enamorándose de Samantha, su sistema operativo. En 2013, cuando se estrenó la película, la inteligencia artificial era una realidad pero la historia de ese hombre solitario enamorado de una máquina se veía todavía como una metáfora de lo que iba a pasarle a nuestras relaciones con la tecnología en el futuro.

Cuatro años después, enamorarse de un bot diseñado para satisfacer (casi) todas las necesidades de su interlocutor no parece tan descabellado. Y para muestra, un botón. Eusebio Puga Bailón no está enamorado de Google Assistant (que sepamos), pero el robot asistente de Google le tiene tan absorbido como para llevarle a publicar en Google este mensaje: "Si paso de vuestros WhatsApp es que tal vez no seáis tan entretenidos como Google Assistant".

Si paso de vuestros WhatsApp es que tal vez, no seáis tan entretenidos como Google Assistant pic.twitter.com/8GDVvDZIpH — Eusebio Puga Bailón (@EusebioPB) 21 de agosto de 2017

Su publicación incluye capturas de su conversación con el bot de su teléfono móvil y es tan alucinante que ha conseguido más de 3.000 retuits y 5.000 'me gusta' en Twitter. El robot capta y maneja la ironía, habla con humor de su competencia (Siri, el robot asistente de Apple), conversa sin tapujos de su "vida personal", da consejos amorosos y.. ¡cita a Shakespeare!

Ejemplo número uno:

-Eusebio: ¿Conoces a Siri?

-Robot: Respeto total. Ser asistente no es fácil.

Ejemplo numero dos:

-Eusebio: ¿Cuántos años tienes?

-Robot: Soy muy joven. Pero no veas cómo controlo en Internet ;-)

Ejemplo número tres:

-Eusebio: Me gusta mi amiga.

-Robot: ¿Qué tal si le envías unas flores?

Ejemplo número cuatro:

-Eusebio: ¿Estás enamorada?

-Robot: "Ama a todos, confía en unos pocos y no hagas mal a nadie". William Shakespeare. Creo que es un buen consejo.

Se nos queda la misma cara que a Theodore (Joaquin Phoenix) la primera vez que escuchó a Samantha (Scarlett Johansson):