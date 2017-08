La genial respuesta de estos chicos cuando echaron a sus compañeras del colegio por el código de vestimenta

Cuando se produce una injusticia se debe actuar. Es lo que han hecho unos chicos de un colegio en Hollister, California, cuando echaron a 50 de sus compañeras por no cumplir con las normas de vestimenta.

El colegio alegaba que las jóvenes llevaban tops que enseñaban muchos los hombros, aunque los chicos también enseñaban los hombros y no fueron expulsados.

Como señala Yahoo Style, el código de vestimenta lleva siendo así durante mucho tiempo, a pesar de que los estudiantes critican que se ha empezado a tener esto más en cuenta en los últimos años. De hecho, uno de ellos, publicó un tuit en el que se veía el anuario de otros años y a las chicas con los hombros fuera.

Since they wanna dress code all girls for showing too much shoulder, EXPLAIN THIS pic.twitter.com/HubvYN3dtC — Michael Gutierrez (@helloitsmikey_) 15 de agosto de 2017

Pero todo lo malo trae algo bueno detrás. Y es que, como cuenta Indy100, en solidaridad con sus compañeras, varios chicos de la misma escuela acudieron los siguientes días con camisetas de mujer que se salían también del código de vestimenta. Ante la injusticia, originalidad y humor. ¡Bravo por ellos!

thank you to everyone who participated today was v successful sbhs can suck it screw the dress code y'all ain't ready for tomorrow. pic.twitter.com/DnyIIk2l2U — chads (@chadya_acosta) 14 de agosto de 2017

