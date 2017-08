La Guardia Civil triunfa con su respuesta a los "bulos" sobre los perros policía

La Guardia Civil ha querido salir al paso de algunos "bulos" sobre los perros policía y ha publicado una simpática aclaración en Twitter.

Su mensaje sobre los agentes caninos y los cuidados que se les dedican mientras aprenden lo necesario para desarrollar su importantísima tarea ha logrado más de 2.000 'me gusta' en Twitter.

El tuit también ha generado decenas de comentarios:

No me fio de la gente a la q no le gustan los animales pero tampoco me fio de los q los usan para liarla convirtiéndoles en falsas víctimas