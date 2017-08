Un hombre ha sido detenido este viernes ante el palacio de Buckingham, residencia londinense de la familia real británica, por supuesta agresión a dos policías, que resultaron heridos cuando trataban de reducirle, ha informado la Policía Metropolitana (Met).

Los agentes sufrieron heridas leves mientras detenían al hombre, que estaba en posesión de un cuchillo, ha indicado Scotland Yard, que no ha facilitado ni la identidad ni la nacionalidad del arrestado. De acuerdo con las fuerzas del orden, ninguna otra persona resultó herida y los agentes no requirieron hospitalización.

Officers are on scene at the Mall o/s Buckingham Palace. A man has been arrested on suspicion of GBH and assault on police — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 25 de agosto de 2017

Two police officers suffered minor injuries during the course of detaining the man — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 25 de agosto de 2017

No other persons have been reported injured. Officers remain on scene and enquiries are ongoing. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 25 de agosto de 2017

La reina Isabel II no se encuentra en palacio ya que pasa su periodo de vacaciones en el castillo de Balmoral (Escocia).