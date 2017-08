El macabro perfil de Tinder que está dejando boquiabierto a muchos

Cuando uno utiliza una red social como Tinder, la plataforma online para ligar, lo que busca es sorprender con su perfil y llamar la atención. La originalidad es lo que se valora.

Pero a Darren, un joven malayo de 20 años, el asunto se le ha ido de las manos hasta convertirse en todo un fenómeno viral que ha dejado boquiabierta a mucha gente.

En su perfil le podemos ver a él en el hospital, tumbado en una camilla e intubado. En la descripción se puede leer: "Darren, 20 años. Estudiante. Universidad Multimedia Ciberjaya. Me muero por conocerte. ¿Cuándo puedo verte?".

Según explica la versión estadounidense de BuzzFeed, la fotografía de él en el hospital no es reciente sino que se corresponde a cuando fue operado en 2012 del corazón y tuvo que estar ingresado en la UCI.

"Un amigo me sugirió ponerla en Tinder para ganar puntos de simpatía así que pensé en darle una oportunidad, ya que mis anteriores fotografías no estaban funcionando muy bien", explica Darren.

Pero su estrategia tampoco está funcionando, según ha indicado. "Muchos me dan 'match' simplemente para preguntarme por qué me falto al respeto y para burlarse de mí", afirma.

Bromas como esta:

"Va a robar muchos corazones con su perfil"

he's gonna steal some hearts with this profile https://t.co/rX6FQ2bCma

Aunque la mayoría de los comentarios han sido de estupefacción:

"¡¿Qué?!"

"¿Pero qué?"

"¿Qué diablos está pasando en Tinder?"

What in the fresh hell is going on in Tinder.... pic.twitter.com/hw2uVR4keB