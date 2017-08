Este hombre hace lo que nunca ha hecho nadie en 'First Dates'

First Dates ha vuelto a vivir una de esas citas insólitas que tanto gustan a los espectadores que siguen el programa de Cuatro por Twitter.

Mónica y Alfredo coincidieron en el programa del pasado viernes 25 de agosto con la intención de conocerse y buscar el amor.

El futuro de Mónica está repleto de viajes, así que Alfredo tendrá que tener un máster en hacer maletas #FirstDates415 pic.twitter.com/jHLHuRlRji — First dates (@firstdates_tv) 25 de agosto de 2017

Durante su cita en el restaurante de Carlos Sobera la pareja habló de lo mucho que les gustaba viajar y conocer mundo.

Todo bien hasta que Alfredo hizo algo que nadie había hecho hasta el momento o por lo menos delante de cámara, se llevo una bola del mundo que adornaba la mesa: "Me la llevo de recuerdo. No hace daño a nadie".

"¿Tú nunca te has llevado el cenicero de un bar?", preguntó intrigado Alfredo a Mónica, que no le gustó demasiado el gesto del hombre. "Es como si yo voy a tu casa y me llevo algo", replicó ella.

No sabemos como acabará la cita de Alfredo y Mónica, pero vista desde fuera son todo un parejón #FirstDates415 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/8ol9HE5jBl — First dates (@firstdates_tv) 25 de agosto de 2017

El gesto de Alfredo no pasó desapercibido en redes y muchos de los que comentaban el programa con la etiqueta #FirstDates415 repararon el pequeño robo del hombre y en su comentario sobre la sustracción de ceniceros en bares.

#FirstDates415 Alfredo con lo del cenícero has quedado como cagancho — Nada Serio (@NadaSerio5) 25 de agosto de 2017

Alfredo: robar no es positivo #FirstDates415 — Eduardo Smith  (@Stultifer) 25 de agosto de 2017

#FirstDates415 Alfredo va a ser declarado persona non grata en los hoteles españoles...es capaz de llevarse la habitación entera. — Pablo (@PabloUlopez) 25 de agosto de 2017

#firstdates415 Alfredo:

-tranquila, pago yo. Pero antes te he robado la cartera — Bono (@Bonooo17) 25 de agosto de 2017

Para los que estén preocupados por la cita entre Alfredo y Mónica tenemos malas noticias. No surgió el amor. Ella aseguró que él no tiene lo que busca en una pareja así que ambos se fueron por el mismo lugar por el que habían llegado.