El experimento social de una mujer para demostrar cómo es el acoso sexual online

Aunque internet es un gran avance y una herramienta hoy imprescindible, también tiene sus cosas malas. Una de ellas es la impunidad que tienen aquellos que insultan o acosan desde detrás de la pantalla.

A pesar de que esto lo sufrimos todos, las más acosadas e insultadas en internet suelen ser las mujeres. Así lo demuestra la tuitera e investigadora experta en violencia sexual Jessica Eaton, que ha explicado en Twitter un experimento social que ha hecho con su marido.

Just did social experiment with my husband to teach him what being a female online is like (THREAD) pls RT — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

Acabo de hacer un experimento social con mi marido para enseñarle cómo es ser una mujer online.

1. I got him to enter a generic non sexual forum as a 18 yo male with boring chat name and guess what? NOTHING HAPPENED — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

1. Le he hecho entrar en un foro no sexual como un chico de 17 años con un nick aburrido y adivinad qué. NO HA PASADO NADA.

2. I got him to log out after a while and make a 18 yo female account with boring name — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

2. Le he hecho salir después de un rato y hacerse una cuenta de una chica de 18 años con un nombre aburrido.

3. Within seconds he had 8 inbox messages from men and the first one he opened was a full pic of a guy's dick — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

3. En unos segundos tenía 8 mensajes de hombres y el primero que ha abierto era una foto del pene de un tío.

4. The other men were asking him if he was really 18 or if he was a child and then started asking him to do sexual stuff — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

4. Los otros hombres le estaban preguntando si tenía de verdad 18 o si era una niña y después empezaron a preguntarle cosas sexuales.

5. One account sent him porn gifs relentlessly — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

5. Una cuenta le envió gifs porno incansablemente.

6. He got hundreds of messages in a few minutes and couldn't keep up — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

6. Recibió cientos de mensajes en unos minutos y no podía seguir el ritmo.

7. He then turned to me and said 'this is shocking - this has opened my eyes Jess, this is horrible' — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

7. Entonces se giró y me dijo: "Esto es chocante, me ha abierto los ojos Jess, esto es horrible"

8. I said to him - 'that's what you get for being female online' and he just stared as hundreds more messages poured in — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

8. Le he dicho: "esto es lo que tienes por ser una mujer conectada" y él sólo miraba a los cientos de mensajes que le llegaban.

9. One guy said he was a teacher and tried to get him to meet him — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

9. Un hombre le ha dicho que era profesor y ha intentado conocerle.

10. He learned a valuable lesson tonight and eventually his phone actually died from the amount of messages blowing up his phone — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

10. Ha aprendido una valiosa lección esta noche y al final su móvil murió por la cantidad de mensajes.

11. My husband actually said to me 'oh my god babe there's so many dicks' and he *dreaded* opening the next msg or photo — Jessica Eaton (@Jessicae13Eaton) 24 de agosto de 2017

11. Mi marido ahora me dice: "oh dios, mi amor, hay muchos penes" y teme abrir el siguiente mensaje o foto.