No sólo comparte nombre, sino también aspecto. Daniel, madrileño de 40 años, acudió este domingo al restaurante de First Dates (Cuatro) presentándose como el doble del cantante Dani Martín.

"Dicen que me parezco y me han pasado ya varias cosas con el tema. Me ha servido para algunas veces ligar más y para otras hacer un poco el moñas", aseguró antes de atreverse a cantar un trocito de la canción Zapatillas, uno de los temas más conocidos de El canto del loco, grupo que lideró Martín desde 1994 hasta 2010.

"Me considero un hombre de mundo básicamente porque he estado en sitios buenos, no tan buenos, malos y no tan malos. He estado desde en Radikal en sus peores horas hasta estudiando en un colegio del Opus Dei. O viendo al papa y besándole la mano a Juan Pablo II", recalcó ante la cámara, como puedes ver en este vídeo.

Según contó antes de que llegara su cita, su objetivo al acudir al programa era "sentar un poquito la cabeza" después de una vida "un poco intensa de fiestas y demás".

La pareja que le propusieron fue Yulhy, enfermera madrileña de 35 años que en la cita confesó ser fan "del cine hindú". Daniel aseguró que él también, pero este elemento en común no fue suficiente: él no sintió la ansiada chispa y no pudo entonar el "Contigo, yo quiero estar contigo...".

Su paso por el programa (y lo razonable de su parecido o no) generó algunos comentarios en redes: