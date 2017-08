'Hackean' la cuenta de Instagram de Selena Gomez y publican fotos de Justin Bieber desnudo

Selena Gomez y Justin Bieber han sido las últimas víctimas de los piratas informáticos. La mañana del lunes 28 de agosto la cuenta de Instagram de la cantante fue desactivada e inmediatamente después fueron publicadas en su perfil un montaje con tres imágenes de su exnovio totalmente desnudo.

Las fotos, que fueron borradas poco después, aparecen acompañadas de un texto en el que supuestamente Gomez se burla del tamaño del pene de Bieber. Dice exactamente así: "LOOK AT THIS NIGGA LIL SHRIMPY💀💀💀".

Según los seguidores de Gomez, más de 125 millones en esta red social, no es la primera vez que las fotos ven la luz. En octubre de 2015, tras un viaje a Bora Bora, salieron a la luz unas imágenes muy similares. Los paparazzi pillaron a Bieber saliendo de una villa de lujo totalmente desnudo. Al viaje lo acompañó la blogger Jayde Pierde, que sólo fue fotografiada con albornoz.

Justin Bieber y Selena Gomez comenzaron a salir en 2010. A finales de ese año fueron vistos agarrados en Filadelfia, aunque no hicieron pública su relación hasta febrero de 2011 cuando acudieron como pareja al after party de los Oscar. Su relación fluyó durante todo ese año pero a mediados de 2012 empezaron los rumores de ruptura, que continuaron en noviembre.

Las idas y venidas desde entonces fueron constantes durante los siguientes tres años y los rumores (y la pareja) terminaron definitivamente en 2016. La cantante sale desde principios de año con The Weeknd, con el que acudió a la gala del MET en el mes de mayo.

Selena Gomez y The Weeknd en la gala MET de 2017.