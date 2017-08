Los llamados "documentos de posición" redactados por el Gobierno de Reino Unido para establecer sus posiciones sobre las diferentes vertientes del Brexit no son "satisfactorios". Lo ha dicho, vehemente, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En una comparecencia, hoy, ante embajadores de la Unión Europea en Bruselas, Juncker ha insistido en que todavía hay un "enorme" número de asuntos que se resolverán en las negociaciones, que han reanudado esta semana. "He leído con la atención que requieren todos los documentos presentados por el Gobierno británico y ninguno de ellos es satisfactorio", ha denunciado. Ha dejado claro, igualmente, que no negociará la relación futura entre las dos partes hasta que no se llegue a un acuerdo sobre cuestiones esenciales, "es decir, el divorcio entre la UE y el Reino Unido".

"No sólo (falta por saber cómo arreglar) los problemas fronterizos con Irlanda e Irlanda del Norte, que es un problema muy serio con respecto al cual no hemos tenido respuesta definitiva, sino que también tenemos pendiente el estatus de ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y los ciudadanos británicos que viven en el continente", ha recordado.

Las críticas de Juncker reflejan un recrudecimiento de la retórica de la Comisión Europea contra Gran Bretaña desde la reanudación de las conversaciones. El jefe de negociaciones, Michel Barnier, ayer mismo en una conferencia de prensa conjunta con el secretario del Reino Unido para el Brexit, David Davis, dijo que estaba "preocupado" por los progresos realizados y que Londres debía comenzar a "negociar seriamente".

"Necesitamos posiciones del Reino Unido sobre todas las cuestiones de separación. Es necesario para hacer progresos suficientes. Tenemos que empezar a negociar seriamente ", dijo, censurando la "ambigüedad" del Ejecutivo de la conservadora Theresa May.