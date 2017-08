La milagrosa historia de una madre que dio a luz en el coche y su bebé nació en la bolsa amniótica

Ean Jamal Vanstory Jr. nació el jueves 10 de agosto a las 10 de la mañana. Pero su nacimiento no fue un nacimiento al uso. Ean llegó al mundo con 11 semanas de adelanto y lo hizo en un coche. No solo eso, nació dentro de la bolsa amniótica.

La historia la contó su madre, la estadounidense Raelin Scurry, el pasado sábado 26 de agosto a través de su cuenta de Instagram. Scurry decidió dar a conocer este episodio de su vida y compartió con sus seguidores en la red social una imagen tomada justo después del parto todavía en el asiento del coche.

"Empecé a tener contracciones. Estaba solo de 29 semanas y cuatro días, por eso me imaginé que simplemente eran Braxton hicks y decidí esperar. Después de 45 minutos de contracciones constantes que fueron creciendo en intensidad decidí que probablemente debería ir [al hospital]", cuenta en la publicación, que acumula más de 4.500 Me gustal.

"Llevé a mi hija a casa de su abuela Nicole y me dirigí al hospital", continúa escribiendo la joven, que cuenta que las contracciones fueron poco a poco a más. "Supe que era el momento de empujar. Llamé al 911 pero estaba demasiado asustada. Me quité los pantalones y me agaché", relata sobre lo que ocurrió en el interior del coche. "Su cabeza estaba allí. Empujé una vez más y mi milagroso bebé estaba allí".

Ean Jamal Vanstory Jr. nació en el interior del saco amniótico (bolsa de líquido en la que se desarrolla el feto durante los nueve meses de embarazo). "Al principio el bebé estaba quieto y todo lo que podía hacer era rezar", explica. "Luego toqué su cara con mi dedo y se llevó las manos y los pies a la cara como si entendiese mis oraciones y quisiese decirnos que estaba bien".

Pasaron siete minutos hasta que llegaron al hospital y Scurry y su hijo fuesen atendidos por el personal sanitario. "Esto ocurre una vez de cada 80.000 nacimientos", añade.

El pequeño pesó 1 kilo y 300 gramos al nacer. "Lo ha superado y sé que va a ser un increíble pequeño gran hombre", añade sobre el bebé, que permanece en la incubadora desde su nacimiento y del que no ha parado de publicar fotos desde entonces. Esta es la imagen del primer día.

We had a little surprise this weekend. Little EJ decided he was ready to see the world and came 11 weeks early in the car on the way to the hospital! He is doing amazing! ❤ Una publicación compartida de Raelin Scurry (@raeee_nacoal23) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 9:04 PDT

Y esta foto fue tomada cuando cumplió 20 días de vida.

❤😘😍 our little man! 😍 Una publicación compartida de Raelin Scurry (@raeee_nacoal23) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 6:28 PDT