El secretario de Defensa de EEUU templa gaitas y apela al diálogo con Pyongyang

El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, dijo el miércoles que aún hay lugar para la diplomacia con Corea del Norte, después que el presidente Donald Trump afirmara que negociar con Pyongyang "no es la solución". "Nunca descartamos las soluciones diplomáticas", dijo Mattis al ingresar en una reunión con su par de Corea del Sur, Song Young-moo.

La declaración se produce luego de que Corea del Norte aumentara la tensión tras lanzar el martes un misil que sobrevoló territorio japonés. Antes de las palabras de Mattis, Trump había afirmado en un tuit que "Estados Unidos ha estado desde hace 25 años hablando con Corea del Norte y pagándoles dinero por medio del chantaje. Hablar no es la solución!".

(Puedes seguir leyendo tras el tuit...).

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!