Verás a uno y a otro en el mismo episodio, pero no compartiendo escena en las últimas temporadas. Según la prensa británica, Lena Headey y Jerome Flynn, que interpretan a Cersei y a Bronn en Juego de Tronos, no ruedan escenas juntos.

ATENCIÓN: A partir de este punto puedes encontrar algún 'spoiler' sobre la trama de la serie, por lo que si no has visto la séptima temporada al completo quizá sea mejor que guardes esta lectura para más adelante.

"Jerome y Lena ya no se hablan y nunca están en la misma habitación al mismo tiempo", asegura un miembro del rodaje a The Telegraph. En el pasado los dos actores mantuvieron una relación, sobre la que siempre han sido discretos. "Es una pena porque por un tiempo parecía que habían arreglado las cosas", apunta la misma fuente.

Según afirma Refinery29, no se hablan desde hace tres años. Ese distanciamiento es el motivo por el cual no comparten escena. Por ejemplo, en el último capítulo de la séptima temporada Bronn se va con Podrick mientras Cersei y los líderes de los Siete Reinos discuten sobre el futuro de Poniente.

Según este mismo medio, su relación tuvo lugar en 2002 y fue breve. Lena Headey estuvo casada con el músico Peter Paul Loughran entre 2007 y 2013, con quien tiene un hijo llamado Wylie. Headey también tiene una hija, Teddy, de la que no ha dicho quién es el padre —The New York Times publicó que se trata del director Dan Cadan—. No se conocen demasiados detalles de la vida privada de Flynn.