El sueño de Noah, de tres años, no pudo cumplirse. En una carta abierta y colgada en su blog, Hailey McLean Glass, una mujer inglesa de Devon (Reino Unido) de 29 años y madre de tres hijos, ha contado que el parque Disneyland Paris se negó a que su hijo participara en una actividad llamada Princesa por un Día. Así lo ha contado también Mashable France.

"¿Por que no puede mi hijo ser una princesa en Disneyland?", titula McLean su post. En él se dirige directamente a los responsables del parque:

"Nos hemos gastado una pequeña fortuna en cosas de Disney para él. Noah se pone el vestido de su adorada Elsa todo el día, cada día... No quiere ni quitárselo para dormir. Se sabe cada palabra de Let it go y de todas las canciones de Frozen [...]" "Mirando un grupo de Disney en Facebook encontré unas fotos preciosas de niñas vestidas de princesas en la actividad Princesa por un Día en una sesión fotográfica en un hotel de Disneyland... Noah estaba sentado a mi lado y cuando las vio ¡no podía parar de la emoción!" "Decidí que quería regalarle esa experiencia para Navidad... Sabía que no habría NADA que le gustara más que ponerse ese precioso vestido, maquillarse como mamá y ser fotografiado como una de sus amadas princesas Disney. Así que os mandé un correo... y esta fue la respuesta"

"Estimada señora McLean, Gracias por su correo y su interés en Disneyland Paris. En este momento no es posible reservar Princesa por un día para un niño. Sin embargo, estaríamos encantados de ofrecerle un paquete a medida con artículos de princesas como un libro de autógrafos, un peluche, varios juegos... por un precio de 300 euros, IVA incluido (el presupuesto mínimo requerido para nuestros servicios)".

En este mensaje (que también ha colgado en su cuenta de Facebook y que fue compartido por más de 1.500 personas, aunque ya no puede verse), McLean muestra su cólera: "Así que a ver si lo entiendo... ¿A mi hijo, que se enamoró de las Princesas Disney en Disneyland, no le está permitido tener las mismas experiencias que a una niña que os visite simplemente 'porque es un niño'? No puedo evitar preguntarme si la misma regla se aplicaría si introdujerais una actividad solo para niños. Y digo 'si introdujerais' porque por supuesto no hay nada solo para niños y nunca estaría permitido".

"Si una niña quiere ser un superhéroe, puede serlo. Si quiere ser una jedi, puede serlo. Puede ser lo que quiera ser... como dijo el propio Walt Disney, 'Si puedes soñarlo, puedes hacerlo", continúa la indignada madre. "A menos que seas un niño que quiere ser una princesa en Disneyland... algo que NO PUEDES hacer".

Disneyland Paris ha respondido rápidamente a la polémica. En un nuevo artículo publicado en su blog el 31 de agosto, 48 horas después de su queja, McLean ha explicado que el parque se ha puesto en contacto con ella para pedirle disculpas. "Nos confirman que la respuesta que recibimos no refleja sus políticas y prometen que van a informar del cambio a todo el personal al respecto y que ahora han cambiado la frase de su web en la que decían que la experiencia era para 'cumplir los deseos de las niñas' y la han hecho más inclusiva. Lo que demuestra de sobra que la respuesta a mi petición inicial era inmoral e ilegal".

En las distintas versiones locales de las web de Disneyland Paris, la frase se ha cambiado. "Haz realidad el deseo de todo niño", es lo que se puede leer ahora en la web en español, donde se ha cambiado la palabra "niña" por "niño".

Noah, aged three, was told he could not be a 'princess for a day' at Disneyland Paris - because he is not a girl https://t.co/09vtdLM985 pic.twitter.com/jC1DtnVqQK — ITV News (@itvnews) 30 de agosto de 2017

Este artículo fue publicado originalmente en la edición francesa del 'HuffPost' y ha sido traducido del francés.

Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest