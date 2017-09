El escritor Arturo Pérez-Reverte ha definido en Twitter al PP como un partido "oportunista, corrupto, delincuente, meapilas, cobarde y de derechas". Ha matizado, eso sí, que no es fascista porque "el fascismo es otra cosa".

El académico ha llegado a ese punto tras una discusión con un usuario de Twitter que defendía precisamente que el PP es un partido fascista y que previamente había asegurado que el periodista Ignacio Camacho era también fascista.

Ignacio camacho es un fascista de pura cepa que lo único que centra en su cabeza es una dirección de Madrid: Génova nº 13. — diego lorenzo (@DjEG0) 1 de septiembre de 2017

"Llamar fascista a Ignacio Camacho es una barbaridad. O usted no sabe qué es el fascismo (cosa probable) o es usted un bocazas con mala fe", respondió Pérez-Reverte. "Ser un mamporrero de Mariano Rajoy difundiendo y defendiendo el mensaje el PP es fascismo, o eso o tiene usted demasiada buena fe", replicó el tuitero.

Ser un mamporrero de Mariano Rajoy difundiendo y defendiendo el mensaje el PP es fascismo, o eso o tiene usted demasiada buena fe — diego lorenzo (@DjEG0) 1 de septiembre de 2017

Fue entonces cuando el escritor aseguró: "El Pepé no es un partido fascista. Es oportunista, corrupto, delincuente, meapilas, cobarde y de derechas. Pero el fascismo es otra cosa".

El Pepé no es un partido fascista. Es oportunista, corrupto, delincuente, meapilas, cobarde y de derechas. Pero el fascismo es otra cosa. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 1 de septiembre de 2017

En mensajes posteriores, Pérez-Reverte matizó que "prácticamente todos" esos adjetivos se pueden aplicar a otros partidos "menos lo de que sean de derechas".

Prácticamente todos, menos lo de que sean de derechas. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 1 de septiembre de 2017

El académico salió, además, en defensa de un usuario que se definió como "de derechas y votante del PP" y al que otro le había afeado: "Estimado señor de derechas: Apúntese, entonces, lo de meapilas y cobarde".

"Usted no tiene derecho a decirle eso. Votar derecha es tan respetable y legítimo como votar izquierda. Le ruego se disculpe con él", terció Pérez-Reverte, que también había precisado que "hablaba de un partido, no de sus votantes". "Ni de los ciudadanos que son de derechas, voten o no. Usted sabe de quiénes hablo", añadió.

Usted no tiene derecho a decirle eso. Votar derecha es tan respetable y legítimo como votar izquierda. Le ruego se disculpe con él. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 1 de septiembre de 2017