Taladran el caparazón de su tortuga para atarla al jardín e irse de vacaciones

La siguiente noticia puede herir tu sensibilidad: una pareja de Dortmund, Alemania, encontró hace días a una tortuga atada a un jardín, con un agujero taladrado al caparazón y a pleno sol. Si ya de por sí el hecho estremecedor, espera a conocer el motivo por el que la tortuga estaba así.

El diario alemán Bild explica que los dueños del animal se fueron de vacaciones y, para evitar que el animal se escapara, decidieron taladrar el caparazón de la tortuga y por el agujero que le hicieron metieron una anilla unida a un cable para que la mascota no se fuera.

La pareja llamó a los bomberos y a una protectora de animales, y junto a un veterinario liberaron a la maltratada tortuga, que se encuentra recuperándose de la dolorosa situación que ha vivido en un refugio de animales maltratados.

Max Schaurte, responsable del refugio, declara que "debe de haber sufrido un dolor terrible, porque el caparazón es como la piel humana". Los dueños del animal han sido denunciados por maltrato animal.