Bigas Luna fue uno de los mejores directores de la historia del cine español y Jamón, Jamón, una de sus películas más emblemáticas. En ella expuso su visión de la cultura española a través de unos jóvenes Javier Bardem, Penélope Cruz y Jordi Mollà, que con el tiempo se han convertido en algunos de los más grandes actores de España. Sus escenas tórridas y su forma de representar las pasiones humanas, han hecho de Jamón, Jamónuna película obligada para todo amante del cine e incluso para cualquier persona que quiera comprender el lado oculto de los españoles. Pero detrás de este título, hay mucho más que erotismo y pasión. 25 años después de su estreno, el 4 de septiembre de 1992, recopilamos 11 datos que quizás no conozcas de la cinta en la que saltó la primera chispa entre Bardem y Cruz.

1. Sexo y comida, piezas angulares

En una entrevista para Cambio 16 en 1992, el director reveló cómo surgió la idea de la película y de su titulo: "El origen de todo es mi decisión de retratar el país a través de la comida y del sexo. Como desde mi punto de vista, el jamón es la mejor cosa de nuestra gastronomía nacional, pensé que seria un buen titular".

2. La primera parte de una trilogía

Jamón Jamón inaugura lo que se llama la trilogía ibérica de Bigas Luna, que completan Huevos de oro (1993) y La teta y la luna (1994).

3. Penélope Cruz quedó traumatizada con las escenas de sexo

"Me provocó un fuerte rechazo a cualquier cosa que tuviera algo que ver con lo sexual o lo sensual. Me corté el pelo a lo chico y no hice ninguna escena de amor, ni tan siquiera con besos, durante varios años", declaró la actriz en una entrevista para The Sun en 2012.

4. Y se ganó un cariñoso apodo

Una de las localidades en las que se rodó la película fue Monegrillo (Zaragoza), donde todavía hoy sus vecinos recuerdan los meses de rodaje. Precisamente allí fue donde Bigas Luna bautizó a Penélope Cruz con el nombre de "la perla Monegrillo" y auguró un gran futuro para la actriz.

5. Polémica en Venecia

En 1992 recibió el León de Plata en el Festival de Cine de Venecia, aunque ese día pasaría a la historia por otro motivo: un discurso incendiario con el que generó todo tipo de reacciones entre los asistentes. "Amo a las putas y amo comer. Amar y comer son cosas imprescindibles y complementarias para nosotros, los españoles, y Jamón, Jamón es un himno a este gozo. Amo a las mujeres mediterráneas, porque saben dar de comer, y sobre todo porque mientras comemos hablan de comida. Esto es imposible que lo entienda un anglosajón: el amor y la belleza se disfrutan comiéndolos", declaró el director.

6. Llegó a Estados Unidos sin cambios en el título

Otro dato curioso de Jamón, Jamón está escondido en el título. La película llegó a los cines de Estados Unidos sin sufrir alteraciones, aunque costó que así fuese. Cuando se vendió a ese país intentaron cambiárselo pero Luna se opuso: "Muchas películas americanas conservan el título en España, incluso en inglés". No ocurrió lo mismo con éxito con la edición en vídeo, que se llamó A Tale of Ham and Passion (Una historia de jamón y pasión).

7. Guiño a Goya

Una de las escenas más icónicas de la película es la pelea protagonizada por Javier Bardem y Jordi Mollà, en la que se golpean con patas de jamón. Esta escena es una parodia de uno de los cuadros más famosos de Francisco de Goya: Duelo a garrotazos (1874).

8. Los testículos del cartel del toro decoraron el salón de Bigas Luna

El toro de Osborne es uno de los signos de la película. Bajo una de estas vallas publicitarias tiene lugar algunas de las imágenes más recordadas de Jamón, Jamón, como los tórridos encuentros sexuales de Javier Bardem y Penélope Cruz o la escena en que Jordi Mollà arranca los testículos del toro. Como recuerdo de la película, Bigas Luna se llevó los testículos del animal para decorar su casa.

9. Una avenida propia

El 15 de mayo de 2017 inauguraron una avenida dedicada al cineasta y a su película Jamón, Jamón en Calamocha (Teruel). La localidad rinde así homenaje a Bigas Luna y reconoce el vínculo que siempre mantuvo con Teruel.

10. "Te llamaré cuando seas mayor"

Penélope Cruz conoció a Bigas Luna antes de rodar esta cinta. Fue en el casting de Las edades de Lulú. Cuando el director supo la edad de la actriz, le dijo: "Bueno, no podrás hacer esta película pero te llamaré para otra cuando seas más mayor". "Me fui pensando que nunca me llamaría (...) La gran sorpresa me la llevé casi 3 años más tarde. El teléfono sonó y recibí una llamada que me hizo creer en los milagros", contó en una carta de despedida escrita en Fotogramas tras su fallecimiento.

11. Pasión por el ajo

El personaje que interpreta Javier Bardem es un amante del ajo, un alimento que generó sus propias anécdotas en la película. "Stefania Sandrelli, que tenía que besarle en una escena, me dijo que era alérgica al ajo. Se lo dije a Javier, pero siguió comiendo los mismos ajos o más. Se dieron el beso y al final del rodaje Stefania me vino a ver y me dijo en italiano: 'El ajo es la cosa más maravillosa del mundo", contó Luna en a presentación de una exposición enmarcada en el Festival de Cine de Málaga.