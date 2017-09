Carlos Sobera se emociona con el primer bebé de 'First Dates'

El domingo 3 de septiembre, Carlos Sobera fue el invitado del programa de Telecinco Viva la Vida, presentado por Toñi Moreno. Sobera se sentó a charlar sobre su tarea como presentador en First Dates, de Cuatro, y sobre cómo el programa está cambiando la vida de mucha gente. Así, Sobera escuchó un mensaje en vídeo que le enviaron Judith y Alejandro: ambos tenían 20 años cuando se conocieron en First Dates y ya tienen una niña de tres meses.

"¿No me digas que no mola? ¡Lo mola todo! Cuando ves que es verdad hay gente que se enamora y se casa y tiene un hijo... Es maravilloso. Y que se hayan conocido a través de un programa de televisión... ¡Para que luego digan que la televisión es mala! ¡La televisión es fabulosa!", argumentaba Sobera junto a Moreno. Entonces, a sus espaldas aparecía Judith con la niña en brazos.

"¡El primer bebé de First Dates!", anunciaba Moreno con la llegada de Judith y su pequeña, Daena. El presentador no dudó a la hora de coger al bebé en brazos... aunque la niña se echó a llorar rápidamente. "¡No llores con el tito Carlos!", pedía Moreno. "Como no me ve con el traje de First Dates, no me reconoce", bromeaba Sobera, que no podía evitar emocionarse al conocer a Daena.

"Fuimos en busca de una experiencia divertida", contaba Judith, que asegura que acudió al programa sin intención, que se presentó por un pique con una amiga. Pero entonces vio a Alejandro y, aseguró entre bromas, se le cayeron "los ojos y lo que no son los ojos". Poco más de un año después, ya son pareja estable y tienen un bebé.

"La tele a veces es como la vida misma. Te sorprende cuando menos te lo esperas. Basta que no vayas buscando para encontrar, y el que va buscando, no encuentra", afirmaba Sobera.

Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest