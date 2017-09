El "triste y preocupante" ataque a Jordi Évole tras sus últimas columnas

La entidad independentista Súmate ha pedido disculpas después de subir a Twitter un cartel en el que aparecía la foto del periodista Jordi Évole con un texto en el que se leía "Se busca colaborador equidistante de 'El Periódico'. Se le vio hace tiempo en Twitter". "El nota", afirmaba el texto, "guarda silencio sobre el director de El Periódico". "Nos hemos encontrado este cartel y nos unimos al llamamiento", añadía el mensaje.

Junto al cartel aparecía el teléfono de ese mismo diario, que está siendo objetivo de críticas por parte de entidades y partidos independentistas por la información sobre el aviso que la CIA dio a los Mossos d'Esquadra meses antes del atentado de Barcelona.

Tras la publicación, Súmate borró el tuit pidiendo disculpas a quien "se haya sentido ofendido". "Respetamos la libertad ante todo y lamentamos que no se haya entendido", aseguró la entidad.

1/2 Retiramos el tuit de Jordi Évole y pedimos disculpas a quien se haya sentido ofendido. — Súmate (@sumate_asoc) 4 de septiembre de 2017

2/2 Respetamos la libertad ante todo y lamentamos que no se haya entendido. — Súmate (@sumate_asoc) 4 de septiembre de 2017

Este es el más llamativo, pero no el único ataque que Évole ha recibido en las redes sociales tras la columna que publicó el fin de semana pasada en El Periódico, titulada "Difamen al equidistante". En ella, el periodista admite que había dudado mucho antes de publicar ese artículo. "Últimamente me pasa que escribo con miedo, demasiado pendiente del qué dirán. La autocensura está ganando la batalla, y eso me horroriza", lamentaba.

Luego explica que estaba recibiendo insultos por un artículo anterior en el que hablaba de la politización de los atentados que, desde su punto de vista, habían hecho unos y otros, tanto los independentistas como los contrarios a la independencia.

"Mi sorpresa llegó cuando un diario digital con una línea editorial cercana al independentismo se hizo eco de mi artículo con este titular: "Évole acusa a la ANC de 'copiar las maneras de hacer de la España más rancia' por llenar de estelades la manifestación". Desde luego, con ese titular tuvieron más clics que con otro que fuese neutro o simplemente cierto", lamenta.

Luego, asegura, otro diario digital tituló "Evole compara la ANC con 'la España más rancia'". Y subraya que ambos titulares eran una manipulación de lo que él había escrito. Dice que no le dio importancia, pero tras los insultos que recibió llamó al director de uno de los periódicos para explicarle la situación, y éste rectificó la noticia.

Évole lamenta, sin embargo, que el jueves descubrió este otro titular de "un periódico de la caverna española": "Évole llama 'España rancia' a los que lucen la enseña nacional".

"Me eché a reír. Qué momento más raro vivimos. Los artículos se convierten en armas arrojadizas al grito de 'linchen al que no piensa como yo' o 'difamen al equidistante', palabra que se está utilizando casi como insulto (y no es la primera vez que pasa, como recordaba esta semana Manel Lucas)", explicaba el periodista.

"No sé quién es el sabio que define dónde está la equidistancia y determina quiénes son los equidistantes. Pero cada vez me siento más distante de los que participan en linchamientos de los que no piensan como ellos. Y seguiré dudando. En tiempos de tanta certeza, tanto enfrentamiento y tanta crispación, la duda me parece la última trinchera", aseguraba.

Tras los ataques a Évole, políticos como Miquel Iceta, líder del PSC, y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, han lamentado lo que está sufriendo el periodista.

Trist i preocupant. La gent que volem una democràcia saludable (a Cat, Esp i arreu) no podem normalitzar coses com aquesta: pic.twitter.com/9svAVQL9qM — Ada Colau (@AdaColau) 4 de septiembre de 2017