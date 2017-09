La campaña de 'It' que está aterrorizando Sídney

Apenas quedan unos días para el estreno internacional de It, la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, y los efectos de este diabólico payaso no se han hecho esperar. Las alcantarillas de las calles de Sídney (Australia) se han llenado de globos rojos como los que sujeta el payaso en la mayoría de las imágenes promocionales de la película.

Además, la señal va acompañada de un mensaje escrito en la acera: "Está más cerca de lo que crees #Itmovie en cines el 7 de septiembre". La inquietante señal ha despertado la curiosidad de los viandantes de la capital australiana quienes se han animado a compartir la inquietante campaña en redes sociales.

¿Estará el payaso Pennywise al acecho bajo el alcantarillado? Todo cuadra para el escenario de una película de miedo.

Pretty cool marketing initiative for #ITMovie spotted in Sydney CBD this morning.



"We all float down here" pic.twitter.com/vi1KnXSRFj