El príncipe Jorge de Cambridge empieza el colegio

Este 7 de septiembre el príncipe Jorge, el hijo mayor de los duques de Cambridge, ha empezado la escuela. El pequeño cumplió cuatro años el pasado 22 de julio y ha llegado el momento de empezar su vida escolar. Así, este jueves el tercero en la línea de sucesión al trono británico ha acudido a la escuela Thomas's Battersea de Londres (con un precio estimado de entre 19.000 y 23.000 euros al año por alumno) de la mano de su padre, el príncipe Guillermo, que le ha acompañado desde que han descendido del coche y le ha llevado la pequeña mochila.

El momento ha sido inmortalizado por algunos de los fotógrafos y periodistas que siguen habitualmente a la casa real británica, que han destacado que Jorge estaba serio y que parecía muy nervioso.

En la puerta de la escuela, el pequeño, muy serio y vestido con su uniforme azul marino, con jersey en pico y pantalón corto, ha sido recibido por Helen Haslem, la jefa de estudios del centro de infantil, que le ha estrechado la mano.

Quien no ha podido acompañar a Jorge en este primer día ha sido su madre, la duquesa de Cambridge. Como anunciaron el lunes 4 de septiembre, los duques están esperando el que será su tercer hijo tras Jorge y Carlota (que cumplió dos años en mayo). Kate sufre, como en sus anteriores embarazos, una dolencia llamada hiperémesis gravídica que le provoca nauseas, vómitos y una fatiga extrema, lo que le ha impedido acudir a esta cita con el pequeño.

Como ya hizo su padre durante su carrera escolar, universitaria y militar, Jorge llevará el nombre del ducado de sus padres, por lo que su nombre completo será Jorge de Cambridge. Aunque su auténtico apellido es Windsor, el que le viene por ser parte de la casa real Windsor-Mountbatten, también es habitual que los miembros de la familia real británica se hagan llamar por sus títulos. Así, el príncipe Guillermo ha sido llamado a lo largo de toda su carrera "Lugarteniente Gales", por el título de príncipe de Gales que ostenta su padre, Carlos (y que ostentó Diana, su madre).

