La foto de Rafa Nadal con Garbiñe Muguruza para celebrar lo nunca visto

España reina en el tenis más que nunca. Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza serán la semana que viene los número uno en las clasificaciones mundiales masculina y femenina. Algo nunca antes visto en el deporte español: jamás dos tenistas de este país lideraron a la vez los rankings.

Para celebrarlo, Muguruza ha subido este jueves a Twitter una foto para la historia: la de ella misma posando junto a Nadal. Ambos sujetan la bandera española.

Very proud to share such a special moment for our country with @RafaelNadal, the best role model #1s pic.twitter.com/0XSV3GiKFU