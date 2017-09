Estados Unidos se prepara estos días para la llegada del huracán Irma, que ya ha dejado numerosas víctimas mortales a su paso por el Caribe y ha arrasado varias islas de la zona.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido diversas reuniones en el Despacho Oval de la Casa Blanca con los expertos de su administración para ver cómo tratar la llegada del huracán.

Como podemos ver en esta imagen, donde Thomas Bossert, asesor de Seguridad Nacional y Contraterrorismo, explica a Trump cómo será la evolución de Irma.

Bossert lo hace señalando un cartón donde vemos el mapa de Florida y el dibujo del huracán sobre el Caribe.

Y eso es precisamente lo que muchos han criticado en Twitter: que en pleno siglo XXI, en el año 2017, en la era de los smartphones y las nuevas tecnologías; el equipo de Trump utilice un cartón.

"¿En qué año es esto?", se pregunta irónico en Twitter el actor Kal Penn, en un mensaje donde muchos le han hecho ver otro detalle curioso: los tres dedos que sujetan el cartón.

What year is this? pic.twitter.com/wyTw715iBf

Sadly those are fingers and not an actual stand pic.twitter.com/AluMemVyXw