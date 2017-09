Ferreras explica cómo surgió la frase "más periodismo"

Si hay una frase por la que Antonio García Ferreras es reconocido (e imitado) esa es la de "más periodismo".

Dos palabras con las que despide cada día su programa Al Rojo Vivo antes de dar paso a los informativos de las 14:00 de la tarde.

Anoche, en el programa LaSexta Noche, Ferreras concedió una entrevista a su presentador, Iñaki López, donde habló sobre la crisis catalana, el periodismo, las imitaciones que le hacen y, además, contestó a esta última pregunta: "La frase 'más periodismo', ¿dónde tiene su origen?".

"No lo sé. Es una convicción. Pero surgió. No estaba pensada, ni preparada, ni meditada. Es esos momentos en los que a LaSexta se le ataca, se le acusa; somos una tele incómoda. (...) Surgió como una especie de respuesta improvisada a una de esas presiones de 'no, estáis provocando el caos y cómo lleváis a esta gente'".