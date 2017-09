El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha mantenido un tenso y duro rifirrafe en Twitter con el activista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, después de que éste publicara un mensaje criticando la actitud del Gobierno en Cataluña.

"España, esto no funcionará en Cataluña. Los catalanes tienen derecho a la autodeterminación. Las detenciones sólo les unirá y les hará más fuertes", expresó Assange en un tuit que acompañó con la icónica fotografía de Jeff Widener sobre el hombre que se puso frente a los tanques durante la revuelta de la Plaza de Tiananmen de 1989.

Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHz — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

Un mensaje que no gustó un pelo a Pérez-Reverte, que desenfundó su ira con esta respuesta en inglés: "La foto de los tanques muestra que, además de ser un ignorante sobre España y Cataluña, es usted un perfecto idiota, señor Assange".

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

Assange no se echó a un lado y respondió con un directo: "Hasta sus insultos están plagiados de la pared de un baño".

Even your insults are plagiarized from the toilet wall. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

Pero la última palabra la ha tenido Pérez-Reverte, que ha recordado a Assange dónde vive: "No todos tenemos experiencia en vivir en baños, embajadas y sitios cerrados como usted, señor Assange".