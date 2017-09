El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha recordado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que juró cumplir y hacer cumplir la ley, que el referéndum del 1 de octubre es inconstitucional y que el Estado "no escatimará esfuerzos para penalizar al que delinca" ni para proteger a los funcionarios y los ciudadanos que no colaboren con la organización del uno de octubre".

Casado ha instado a Colau, a ponerse del lado de "los buenos", que son "los que cumplen la ley" y no junto a quienes quieren "delinquir", y por tanto no ceda espacios para que se instalen urnas en la capital catalana el 1 de octubre para celebrar el referéndum soberanista.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP de este lunes, presidido por Mariano Rajoy, Casado ha asegurado que el presidente del Gobierno ha querido asegurar el respaldo a quien cumpla la ley de aquí al 1 de octubre.

El PP ha redoblado su mensaje a la Generalitat y al Parlament para que no sigan por el camino emprendido --"no pueden pensar que les va a salir gratis"-- y para que dejen de estar "en manos de los chapuceros de las CUP" y de actuar como un "abusón de discoteca". Para cambiar la situación, Casado ha apelado a la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, única forma de que los ciudadanos puedan votar con garantías.

Las palabras de Casado a la alcaldesa de Barcelona sobre juntarse con delincuentes han tenido su respuesta en Twitter y no han dudado en recordarle los problemas de su partido con la justicia a cuenta de la corrupción.

— Pablo Casado, dile a Colau que esté con los que no quieren delinquir

— Ok, le digo que no se junte con nosotros

— No tiene gracia

— Perdón pic.twitter.com/UJsbd7Iyww