Nadal se moja sobre el 1-O: "No se debería de producir porque hay que respetar las leyes"

El tenista español Rafa Nadal se ha mojado —en una entrevista en El Mundo— sobre el conflicto catalán. El flamante ganador este domingo de su tercer US Open muestra un tono conciliador con los catalanes, si bien se muestra tajante contra el referéndum independentista del 1-O: "Lo del 1 de octubre no se debería de producir porque, desde mi punto de vista, cada uno tiene que respetar las leyes", ha afirmado, antes de mostrarse "muy cercano a los catalanes y muy español también".

Nadal, quien considera que "al que no le preocupe —el problema catalán— es que no tiene en mente a España como es España", ha destacado que "hay un conflicto" y "hay que solucionarlo": "Es difícil, y no tiene una fácil solución, pero bueno...", ha resaltado.

El número uno del mundo ha afirmado que no entiende "una España sin Cataluña", y que "se tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento porque creo que somos, sin ninguna duda, más fuertes juntos que separados": "Tanto España es mejor con Cataluña como Cataluña es mejor con España, desde mi punto de vista", ha opinado.

"Respeto profundamente el sentimiento que cada uno pueda tener, y ojalá que se solucione, que nos podamos entender y que podamos vivir durante muchos años como un país, que es lo que somos", ha concluido.