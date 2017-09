Niña Pastori hace llorar a lágrima viva a Bertín Osborne

El cantante Antonio Carmona abrió las puertas de su casa no sólo a Bertín Osborne en la última entrega de su programa de entrevistas en Telecinco, sino a un grupo de amigos entre los que se incluían la cantaora Niña Pastori o el actor Imanol Arias. Con tanto artista junto no podía faltar una pequeña juerga flamenca, que llegó tras compartir un arroz.

Niña Pastori se arrancó a cantar Cai, acompañada por dos guitarras y el ritmo que marcaba con las manos. A medida que avanzaba la canción se pudo ver que Bertín Osborne se iba emocionando cada vez más. Primero tragaba saliva, después pasaba a congestionarse, hasta que al final le brotaron las lágrimas. Puedes verlo aquí.

"¡Se ha emocionado el jefe!", exclamó Antonio Carmona. El presentador de Mi casa es la tuya le pidió entonces a Niña Pastori que volviera a cantar un fragmento. Ahí no pudo más con la emoción y Osborne terminó pidiendo disculpas, levantándose y abandonando la grabación.

Osborne finalizó el programa contando en voz en off lo que había sentido: "Hoy me han sorprendido muchas cosas pero lo que nunca imaginé es que me emocionaría tanto que terminaría el día ahogado en llanto. Y es que Cai y cómo Niña Pastori le canta tienen el poder de hacer estremecer el alma hasta el mismísimo quebranto [...] El talento de María no se puede aguantar y no es una forma de hablar, en mi caso ha sido literal".

Según confesó el presentador en la rueda de prensa de inicio de temporada, ese momento le recordó mucho a Sandra Domecq, su primera esposa. Se casaron en 1977 y tuvieron cuatro hijos. Cristian, el primero, falleció al poco de nacer. Después vinieron Alejandra, Eugenia y Claudia. El matrimonio se rompió tiempo después, pero siguieron manteniendo una buena relación. Domecq falleció en 2004.