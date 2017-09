La 'mujer del tiempo' de TVE comparte sus fotos más especiales en la fecha más señalada

Mónica López, presentadora de El Tiempo en La 1 de Televisión Española y Directora del Área de Meteorología de RTVE, celebra este viernes sus 20 años dedicada a este tipo de información.

Para celebrarlo, ha colgado en su cuenta de la red social Twitter las fotos de los momentos más destacados de su carrera. Desde que comenzó en 1997 en Teletiempo de Vía Digital, pasando por su etapa en TV3 hasta llegar a TVE.

"Hoy hace 20 años que me dedico a contaros el tiempo en televisión... permitidme un hilo para echar la vista atrás # Monica20AñosDeTiempo", ha explicado en Twitter.

Hoy hace 20 años que me dedico a contaros el tiempo en televisión... permitidme un hilo para echar la vista atrás #Monica20AñosDeTiempo — Mònica López (@monicalopez_tve) 15 de septiembre de 2017

Empecé en Teletiempo de Vía Digital tal día como hoy en 1997. Estoy en la foto... aunque me ha costado reconocerme... #Monica20AñosDeTiempo pic.twitter.com/q9lQueORwh — Mònica López (@monicalopez_tve) 15 de septiembre de 2017

"A partir de 2001 TV3 fue mi casa, hice el Temps y desde 2003 muchas cosas más en Els Matins con el gran Josep Cuni", ha escrito en referencia a su etapa en la televisión pública catalana.

Y ha recordado incluso las lágrimas que derramó en su despedida de TV3.

"El 1 de julio de 2008 llegué a Madrid y a @ La1_tve con mil ideas, plató nuevo... mapas... fotos... En @ La1_tve He hecho el Tiempo y he cantado, he subido una montaña, he sido una presentadora de los 80. Me he reído mucho en esta casa y también me han hecho llorar...", ha recordado sobre su etapa en TVE.

Y al día siguiente, el 1 de julio de 2008 llegué a Madrid y a @La1_tve con mil ideas, plató nuevo... mapas... fotos... #Monica20AñosDeTiempo pic.twitter.com/wEX9BWJlOt — Mònica López (@monicalopez_tve) 15 de septiembre de 2017

Me he reído mucho en esta casa y también me han hecho llorar... #Monica20AñosDeTiempo pic.twitter.com/PceS8GUGJP — Mònica López (@monicalopez_tve) 15 de septiembre de 2017

También ha recordado que en esta etapa ha publicado cinco libros y tenido a sus dos hijas.

En estos años he escrito (sola o en compañía) 5 libros. Y no será el último... I promise #Monica20AñosDeTiempo pic.twitter.com/ukmILq2vzd — Mònica López (@monicalopez_tve) 15 de septiembre de 2017

Y he tenido dos hijas... (si pones en google monica lopez... te propone "embarazada"😂) #Monica20AñosDeTiempo pic.twitter.com/qW4kXTm1gq — Mònica López (@monicalopez_tve) 15 de septiembre de 2017

Aunque el mejor reconocimiento es el vuestro, el cariño que me dais todos los días y que, después de 20 años es mucho #Monica20AñosDeTiempo — Mònica López (@monicalopez_tve) 15 de septiembre de 2017

Y de momento, aquí seguiré, haciendo tele, el Tiempo y lo que me echen... #Monica20AñosDeTiempo pic.twitter.com/mt1ktzYOYw — Mònica López (@monicalopez_tve) 15 de septiembre de 2017

Por último, López ha asegurado que se va a Barcelona para celebrar este aniversario.