Rajoy pide "sentidiño" a los dirigentes catalanes: "Vuelvan a la legalidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este sábado en Santiago de Compostela que el referéndum del 1 de octubre convocado por la Generalitat de Cataluña "no se va a celebrar" porque, a su juicio, supondría "la liquidación de la voluntad de la mayoría de los españoles".

En el homenaje celebrado en Santiago al expresidente de la Xunta de Galicia Gerardo Fernández Albor, Rajoy ha apelado al "sentidiño", ya que sostiene que "sería positivo exportarlo". "Cuando uno se pone en contra de la legalidad y la racionalidad tiene que pensar, sobre todo si lo hace a la brava, que nada bueno puede producir con su situación", ha afirmado.

"Si uno es capaz de rectificar, todo lo bueno se puede producir para él y para los demás. Creo que eso es el sentidiño", ha agregado Rajoy, quien ha insistido en pedir a los dirigentes catalanes que "reflexionen y vuelvan a la racionalidad, al sentido común y a la legalidad".

Sobre las palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha respondido a Rajoy advirtiendo de que no "subestime la fuerza del pueblo de Cataluña", el jefe del Ejecutivo se ha limitado a decir que va "a entrar en polémicas" con él "ni con nadie".

También se ha referido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que hoy ha recibido a los alcaldes citados por la Fiscalía. "He visto que estaba en esa reunión. La señora Colau ha dicho que ella no va a ceder locales para la celebración del referéndum. Por ello, nada que decirle: mientras no los ceda no tenemos nada que apuntar".

No obstante, considera que ésta, "quizás", sí debe decir a los alcaldes que apoyan el referéndum del 1-O que hagan lo mismo que ella va a hacer. Y es que, ha subrayado, "todos", incluido él mismo, están "obligados a cumplir la ley".

Con todo, Rajoy ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los catalanes que "no comparten lo que se está haciendo" en Cataluña porque, ha prometido, el Estado está"para garantizar sus derechos". "Y lo haremos", ha agregado al respecto, para luego asegurarles que pueden tener "la total y absoluta certeza" de que las cosas "volverán pronto a su cauce". Es más, le gustaría que fuese por "un acto voluntario de quienes están dando este espectáculo".