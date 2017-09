Lady Gaga pospone su gira europea hasta 2018

Menos de una semana después de que la cantante anunciara que sufría fibromialgia y fuertes dolores físicos, Lady Gaga ha decidido posponer su gira europea hasta comienzos de 2018. Los conciertos en territorio europeo del Joanne World Tour iban a comenzar el jueves 21 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y finalizarían el 28 de octubre en Colonia (Alemania).

La fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por un dolor muscular generalizado de origen desconocido y que suele ir acompañado de fatiga e insomnio, entre otros síntomas. Una enfermedad que Gaga ha anunciado que sufre desde hace más de cinco años.

Según un comunicado distribuido este lunes por LiveNation, la cantante se encuentra bajo cuidados médicos expertos que le han aconsejado la cancelación de la gira. Sin embargo, la segunda etapa de la gira norteamericana se mantendrá tal y como estaba previsto [programada del 5 de noviembre al 18 de diciembre]. Gaga planea pasar las siete próximas semanas trabajando proactivamente con sus médicos para superar los dolores provocados por la fibromialgia que afectan a su vida diaria.

To my fans, I love you so much. pic.twitter.com/g2BmmSx02v — xoxo, Gaga (@ladygaga) 18 de septiembre de 2017

También este lunes, Lady Gaga ha publicado en Twitter una fotografía rezando con un rosario junto a un texto en el que critica abiertamente a todo aquel que cree que muestra su dolor por generar compasión o pena: "Uso la palabra 'sufrimiento' no por pena ni atención, estoy muy decepcionada al ver que los usuarios de redes sugieren que estoy siendo dramática, me lo invento, o me estoy haciendo la víctima para deshacerme del tour".

En este manifiesto, recalca que es "una luchadora" y que usa la palabra "sufrir" por un dolor crónico que le aparta de la "vida normal" y, según sus palabras, lo que más le gusta en el mundo: actuar ante sus fans.

Mientras el tour trabaja en la reprogramación de las fechas europeas, los fans deben conservar sus entradas a la espera de más información sobre devolución o validez de las mismas. Tras este tour, la artista también anunció una retirada temporal de los escenarios debido a su enfermedad. Lo que parece que aún no se ha modificado es el estreno del documental Five Foot Two, donde se aborda el proceso creativo de su último disco, Joanne, o el concierto de la Super Bowl, entre otros eventos.