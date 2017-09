Los vestidos que recordaremos (para bien y para mal) de los Emmy 2017

Calvin Klein se ha coronado este año. Kidman triunfó por Big Little Lies y también se llevó la palma en la alfombra roja: por corte, color, tejido, joyas… Perfecta. Sólo hace falta ver la mirada que le echa su marido Keith Urban para comprobarlo.

La silueta del vestido-gabardina se llevará mucho esta temporada. A Reese, además, le quedaba como un guante. Otra cosa es que sea un poco corto y no demasiado adecuado para una gala nocturna. Así, así.

Cuiado: esta extraña mezcla entre la Bella y una cabaretera del Far West puede rondar tus pesadillas durante días.

Mandy Moore, de Carolina Herrera

Blanco, negro, tul y palabra de honor. Y sin ser nada obvio ni princesil. Bien jugado por la protagonista de This is us.