El esperpéntico 'sketch' de Intereconomía animando a Kim Jong Un a bombardear Barcelona

El canal Intereconomía ha deleitado a sus espectadores con un nuevo sketch digno de Saturday Night Live.

Rocío Manzano, copresentadora junto con José Antonio Fúster de Gracias por nada —un supuesto espacio de humor y de sátira política—, destacó una de las noticias de la semana en el programa del pasado 14 de sepiembre: "Kim Jong Un ha amenazado a Estados Unidos con causarles el mayor dolor posible ya que tiene misiles capaces de llegar a Europa y a la península ibérica, en concreto a Barcelona".

Mientras la periodista contaba la información, su compañero de mesa —en un alarde de comicidad sin precedentes— hacía gestos haciendo que se rasga los ojos mientras se hinchaba los mofletes cual hámster.

Pero ahí no acaba la supuesta broma. Cuando la locutora lee la palabra Barcelona, su compañero inicia un curioso chascarrillo dedicado a los catalanes en general y a los barceloneses en particular: "¿Barcelona? No hay huevos, Kim. ¡Dispara, vamos! Que ganamos todos. Dispara que no tienes huevos [imita el cacareo de una gallina] el botón rojo, Kim. El que tienes en tu derecha. Dispara ya bola de sebo. Venga barrilete vamos".

A partir del minuto 5:08 puedes ver el esperpéntico momento.