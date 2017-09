El gesto de Pablo Iglesias que ha indignado a una periodista en 'Al Rojo Vivo' por "machista"

Pablo Iglesias ha respondido este martes en Al Rojo Vivo (La Sexta) a las preguntas de los periodistas sobre la situación en Cataluña y su iniciativa de una gran asamblea para buscar un referéndum pactado.

Durante el programa, presentado por Antonio García-Ferreras, Pablo Iglesias y Pilar Gómez, de La Razón, han protagonizado un fuerte rifirrafe por un gesto que el líder de Podemos le ha dedicado a la periodista tras contestar a una de sus preguntas.

Como se ve en el vídeo, Iglesias le guiña un ojo tras formular su argumentación. Aunque la realización del programa enfoca entonces a Ferreras, se escucha la airada reacción de Pilar Gómez: "Lo de guiñarme el ojo... ¿de qué va esto? Es que este señor me ha guiñado el ojo cuando ha terminado..."

Raúl del Pozo, sentado entre ambos, intenta hacer la paz con un "Pero eso no tiene importancia". No lo logra, y Pilar Gómez prosigue: "No sé, no lo entiendo. No le puedo tratar de tú y de usted y de repente... No sé, este tema lo veo un poco rancio y machista, que te guiñen el ojo".

Mientras el presentador intenta calmar los ánimos, Pablo Iglesias hace gestos de incredulidad y Pilar Gómez añade: "No le he visto guiñar el ojo ni a Raúl del Pozo, ni a Oriol, ni a nadie...".

En redes, el gesto de Iglesias ha sido considerado machista por muchos, pero otros le han quitado hierro:

Muy bien ferreras defendiendo el enésimo gesto machista de iglesias.si te lo hicieran a ti uno del PP ?no fue un guiño amistoso fue de burla — alberto ramirez (@vergileon) 19 de septiembre de 2017