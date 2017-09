El tuit sobre el anuncio de telefonía en 'El secreto de Puente Viejo' que arrasa en Twitter

"¿Sabes una cosa, Nicolás? Es muy difícil llegar a final de mes. Pero lo es más empezar bien. Por eso yo ya tengo mi contrato con mi fijo de Orange". Estos eslóganes serían un anuncio más de telefonía si no fuera porque los pronuncia Dolores, un personaje de la serie de Antena 3 El secreto de Puente Viejo ambientada en el primer cuarto del siglo XX.

Y así lo ha resaltado en un tuit que arrasa en Twitter un usuario de la red social, @ManuelHuedo, con un comentario que en pocas horas tiene más de 3.200 retuits y casi 4.700 'me gusta'.

¿Qué sentido tiene que los personajes de "El secreto de Puente Viejo" hagan publicidad de Orange? pic.twitter.com/9i7Wqo9xFN — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) 18 de septiembre de 2017

De este modo, el tuitero trufa con comentarios propios el anuncio en cuestión, dejando un resultado descacharrante: "¿No conoces mi fijo de Orange?", pregunta Dolores, a lo que el tuitero en cuestión responde "pues no, señora. No lo conoce porque no viene del futuro como tú, bruja".

Continúa el anuncio: "Es lo mejor que puedes poner en tu hogar. Porque tienes todas las llamadas a fijos nacionales las 24 horas...", momento en el que el tuitero interrumpe y sentencia "están en 1924. Es mentira todo lo que dice esa señora".

Los comentarios, que se cuentan por decenas, no tienen desperdicio:

A lo mejor ese es el "secreto" de Puente Viejo, ellos inventaron la telefonía y se la querían quedar. — Kememole (@Kememole) 18 de septiembre de 2017

Ese es justamente el secreto de puente viejo! ... — NachoIturbe (@nachoiturbe) 18 de septiembre de 2017

Dinero dinero dinero dinero dinero dinero aprende algo dinero — Juan Enrique (@JuanQuike) 18 de septiembre de 2017