Dani Rovira contesta a quienes le critican por sentir "vergüencita" de la tauromaquia

Dani Rovira es un tipo sincero. Cuando se pone a dar entrevistas o declaraciones a los medios de comunicación, muchos están pendientes de sus palabras porque, en un mundo en el que abundan las risas impostadas y las declaraciones preparadas, lo que dice, sin tapujos ni cortapisas, suele suponer un soplo de aire fresco. Él habla de lo suyo, le guste a quien le guste.

Esa actitud que no es más que un reflejo de su libertad le ha costado algún disgusto; de hecho, se planteó no volver a presentar los premios Goya tras algunas de las críticas que sufrió. Así, Rovira no se corta a la hora de hablar de política, machismo o, uno de sus temas favoritos, maltrato animal. De hecho, tiene una sección en el programa El Hormiguero por la que no cobra un solo euro para ayudar a la adopción.

De ahí que ahora se haya vuelto a meter en un jardín por defender a los animales. En una entrevista con Isabel Gemio en Onda Cero, Rovira explicó que en ocasiones le da "vergüencita" vivir en un país en el que siga habiendo tauromaquia. Algo que algunos han interpretado como si hubiera dicho que le da vergüenza ser español... pero no es lo mismo.

"Que me avergüencen ciertas barbaridades que suceden en el país al que pertenezco no es, ni mucho menos, sinónimo de que me avergüence de ser español", ha tenido que aclarar el actor de Ocho apellidos vascos en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Que me avergüencen ciertas barbaridades que suceden en el país al que pertenezco no es, ni mucho menos, sinónimo de que me avergüence de ser español", ha tenido que aclarar el actor de Ocho apellidos vascos en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Durante el mismo [programa], expresé mi opinión sobre los festejos taurinos en España, cuyas palabras fueron no solo malinterpretadas sino también tergiversadas de manera voraz e irresponsable por parte de ciertos medios", ha explicado Rovira, que ha asegurado que habló de muchos temas, "todos ellos abordados desde un tono conciliador, humanista y amigable".

