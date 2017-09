Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha expresado su opinión sobre la situación política en Cataluña y su postura sobre el referéndum del próximo 1 de octubre y aseguró que es un asunto "que no va de independencia, sino de democracia" y reiteró su deseo de votar.

2. It's not a question of wanting independence, but rather wanting democracy. The Catalan people just want to vote. pic.twitter.com/j6N6POLwr0