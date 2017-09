Las dos sentidas muertes de 'Velvet Colección' en su primer capítulo

La exitosa serie de Antena 3 Velvet no acabó su andadura el 21 de diciembre de 2016 con un gran capítulo que resolvió las tramas principales y que, en parte, se emitió en directo. Sus cuatro millones de espectadores semanales se quedaron más tranquilos al saber, como se anunció en febrero, que la serie continuaría en Movistar+ y que se mudaría —en la ficción— a Barcelona y daría un salto temporal a la década de los sesenta. Aunque sus protagonistas no estarían en ella (Paula Echevarría solo en los primeros capítulos, Miguel Ángel Silvestre sin rastro), este 22 de septiembre las puertas de las galerías más famosas de la televisión han vuelto a abrirse para seguir narrando su particular universo con muchas de sus caras más conocidas.

Así, un día antes el capítulo se emitió en abierto y ya han podido ver a algunos de los clásicos (Marta Hazas, Javier Rey, Aitana Sánchez Gijón) y de los nuevos (Imanol Arias, Marta Torné), además de intuir por dónde van las nuevas tramas. Eso sí: ya en su primera entrega la serie ha dejado dos huecos difíciles de cubrir.

SPOILERS: A PARTIR DE AQUÍ TE ENCONTRARÁS CON REVELACIONES CLAVE DE LA TRAMA DEL CAPÍTULO 1 DE VELVET COLECCIÓN

Así, una de las muertes se ha revelado en el capítulo mientras que otra, mucho más inesperada, ha tenido lugar como parte de la trama del mismo.

La primera muerte es la de Rita, interpretada por Cecilia Freire. En la última temporada de la serie original, la mujer de Pedro (Adrián Lastra) sufre un cáncer de mama que primero remite pero más tarde vuelve. La propia actriz confesó en algunas entrevistas que Rita "debería haber fallecido" y afirmó, respecto a una continuación de Velvet e incluso a un posible spin off de la propia Rita, que "segundas partes nunca fueron buenas".

Sin embargo, para los creadores de la serie, hacer que el personaje muriera era un impacto demasiado duro para la trama de una serie que, sin ser un cuento de hadas, como ellos mismos decían, tenía un tono más ligero.

En los nuevos capítulos de la serie, Rita no está. Su ausencia no se comenta hasta pasada media hora. "No sabéis lo feliz que me hace que estéis todos aquí", dice Ana Ribera (Echevarría) en un momento de la emisión. "Bueno, faltan los Albertos", comenta don Emilio (Pepe Sacristán) en relación a la ausencia del marido y el hijo de Ana Ribera, que supuestamente se han quedado en Estados Unidos, donde ahora vive la familia. "Y mi Rita", dice Pedro. Ahí, la música remarca que estamos ante un momento triste: "Pero bueno, seguramente esté viéndolo desde ahí arriba, porque los ángeles no lo pueden ver desde otro lugar".

Marta Hazas, en la ficción Clara, hermana de Rita, también tiene un momento de emoción en el que asegura que se acuerda de su hermana "todos los días". "Me consuelo pensando en lo feliz que fue con nosotros", asegura antes de echarse a llorar. Entonces Clara y Pedro cuentan que Rita lleva muerta tres años. Se supone que han pasado cinco desde la anterior temporada.

La segunda muerte es más inesperada: es la de don Emilio, interpretado por José Sacristán. El tío de Ana Ribera acude a verla en la inauguración de las nuevas galerías de Barcelona y, tras el desfile inaugural (que Ana le dedica precisamente a Rita), vuelve a su hotel, donde ha quedado con su sobrina por la mañana. Sin embargo, cuando ésta acude a desayunar con él, Emilio no contesta. Ana pide a una camarera que le abra la habitación y allí lo encuentra, ya muerto.

José Sacristán no está en esta continuación de Velvet, pero no se ha desvinculado de Bambú, la productora que ha dado vida al formato. De hecho, esta misma semana ha empezado a vérsele en Tiempos de Guerra, la nueva ficción de la exitosa productora para Antena 3, donde interpreta al coronel Vicente Ruiz Márquez, destinado en Melilla.