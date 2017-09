Shakira ha sido la protagonista del primer Carpool Karaoke grabado en España, concretamente en Barcelona. Un formato popularizado como una sección James Corden en la cadena estadounidense CBS, pero que ahora se encuentra también en Apple Music conducido por Trevor Noah. La cantante colombiana interpretó durante su paseo en coche temas como Whenever, wherever e incluso sus canciones favoritas más alejadas de su estilo como Zombie de Los Cramberries, pero de lo que no se percató fue de colocarse correctamente el cinturón de seguridad.

Shakira, quien se atrevió incluso a bailar el Waka Waka junto a su entrevistador, se lo colocó por debajo de la axila con la consiguiente pérdida de efectividad del mismo. Un despiste que podría haber supuesto una multa si llega a ser parada por la Policía, algo que ha llamado la atención a los que ya han visto el avance del programa en YouTube.

Esta no es la única infracción que ha cometido la colombiana en una grabación. En el videoclip de la canción Loca, grabado en 2010 también en Barcelona, la cantante aparecía circulando por la ciudad condal a lomos de una Harley Davidson sin casco y dándose un chapuzón en una fuente pública. Ambos actos fueron calificados como "incívicos" por el Ayuntamiento de Barcelona, teniendo que pagar entonces una multa de 400 euros.

Aunque las imprudencias no las ha cometido solo durante las grabaciones, también en su vida privada se vio envuelta en una polémica similar en 2013. Fue cuando llegaron a los medios unas imágenes de Gerard Piqué llevando a su hijo en el asiento del copiloto sin cinturón de seguridad ni sillita mientras ella conducía.