¿Cuál es el lado bueno del papel de aluminio?

Seguro que te has fijado en que el papel de aluminio (o papel Albal, como lo llames) tiene dos lados: uno brillante y otro mate.

Y seguro que te has preguntado, sin preocuparte mucho, qué diablos significa eso.

Reynold's Kitchen, empresa fabricante de papel de aluminio en Estados Unidos, ha dado respuesta a esta duda que muchos han tenido alguna vez en su vida.

Y tienes que saber que si usas el lado brillante, lo estás haciendo bien. Y que si usas el lado mate, también lo estás haciendo bien.

¿Por qué? Porque los dos lados son sólo fruto del proceso de fabricación y no afectan en nada a su uso. La empresa lo ha explicado en su página web:

"El papel es fresado en capas durante la producción. El fresado es un proceso en el que se aplica calor y tensión para estirar la lámina hasta el espesor deseado. Fresamos dos capas que están en contacto entre ellas porque, si no, el papel se rompería en el proceso. El lado donde contactan ambas capas es el mate. El lado brillante es el que no está en contacto con otra hoja de metal. El rendimiento del papel es el mismo, independientemente del lado que uses".