Guillermo Fernández Vara: "Que nadie tenga duda, el rey hará lo que tenga que hacer"

Hace cinco meses que en las primarias apostó a caballo perdedor, y perdió, Al día siguiente fue consciente de que, sin los que salieron derrotados y sin sumar, el PSOE nunca volvería a ganar en España. Así que se puso a disposición del vencedor para ayudar. Y esa ha sido su actitud desde el primer día del regreso de Pedro Sánchez a Ferraz. Unos lo han entendido y otros, no. En el tránsito ha perdido algunos afectos. Quizá fuera porque no eran verdaderos y porque la política siempre fue más de coyunturas, conveniencias y traiciones que de amores eternos. No es el caso de Guillermo Fernández Vara, un romántico entre demasiado clásico, un hombre de palabra, un amigo de sus amigos y un socialista de los que piensan más en el partido que en sí mismo, aunque algunos todavía no lo hayan entendido y él sienta una profunda tristeza por ello. Hoy le inquieta España por encima de cualquier otra cosa. Y con la que está cayendo, no es para menos. Sabe más de lo que cuenta y calla lo que debe, pero el presidente de Extremadura no oculta que la situación es de extrema gravedad, que aún puede empeorar y que, a partir del 2-O, harán falta muchos arbitrajes y muchas moderaciones, incluida la de Felipe VI.

¿Estamos ante una emergencia nacional?

Sí. Hay decisiones políticas que se han tomado en el Parlamento de Cataluña que han puesto en riesgo la integridad territorial de España. Sin duda alguna, puede ser definida como una emergencia nacional,

¿Y dónde están los estadistas?

Bueno, ahora no es el tiempo. Hay que volver primero a la legalidad después de que fuera secuestrada por las decisiones que se tomaron en el Parlamento catalán. Tenemos que sacar el máximo rendimiento a la comisión parlamentaria, que es una propuesta del PSOE muy centrada en los problemas reales y en buscar soluciones. A partir de ahí, el camino es la reforma constitucional.

¿Hay espacio para la moderación?

La polarización se mantendrá en las calles, pero no puede estar en las instituciones. Estamos obligados a dejar los máximos de cada uno guardaditos en el cajón de casa, y estar dispuestos a llegar a acuerdos para una reforma constitucional que tendríamos que haber abordado hace tiempo.

¿Cuál es el objetivo y cuáles los límites de esa comisión parlamentaria?

El objetivo, un pacto que permita acabar el modelo territorial de 1978. Entonces empezamos a construir un edificio, pero no había ni proyecto básico ni proyecto de ejecución. No era federalismo, no era regionalismo, era otra cosa diferente a aquello a lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no hemos sido capaces de terminarlo y vivimos en un edificio que no tiene licencia de ocupación porque no la pueden dar hasta que el edificio no esté terminado. Ese es el problema, que empezamos algo que sabíamos cómo empezaba pero no cómo terminaba. Ahora hay que definir cómo termina.

¿Hay que terminar el edificio o hay que construir uno nuevo?

No, yo creo que hay que terminarlo. Y hay que hacerlo a la luz de la experiencia que hemos tenido, de los conflictos competenciales y de las dos generaciones de desarrollo estatutario. Es perfectamente posible. La clave está en el ánimo con el que nos sentemos a la mesa. ¿Por qué hubo capacidad de consenso y de acuerdo en el 78? Porque se estaban sentando allí gente muy diversa y muy diferente con muchas más diferencias de las que hay ahora. Tenemos que intentar hacer lo mismo y llegar a acuerdos. Hay que salir al encuentro para prolongar cuarenta o cincuenta años más de convivencia en paz .

"La aplicación del 155 no resolvería el problema"

¿Y como piensa el PSOE poner de acuerdo a todos los partidos si es incapaz de lograrlo en su propias filas?

Porque somos el único partido nacional que queda de la Transición. El resto no existe ya. Porque hemos gobernado en España y en todas las Comunidades Autónomas y porque tenemos claro lo que hay que hacer. Y es que en un plazo razonable y muy concreto alcancemos un acuerdo para para hacer una reforma la Constitución que con la que hay montada en España ya no puede ser un tabú o un problema, sino la solución.

Pues dentro del PSOE no hay consenso ni en el diagnostico ni en la solución. Francia Armengol considera, por ejemplo, que el Gobierno ha cruzado una línea roja tras las detención de los altos cargos de la Generalitat.

Se han hecho diagnósticos muy diferentes y muy lejos de lo que era la realidad. La decisión de los registros y las detenciones ha sido de un juez de instrucción, pero ha parecido otra cosa. Probablemente eso ha desfigurado la posición, pero conozco a Francina perfectamente y ella, que puede representar una parte del alma territorial del PSOE, y yo que puedo representar otra distinta, podemos ponernos de acuerdo en qué cambiar de la Constitución.

¿Por qué temen hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución?

Bueno, pues porque hay palabras que dan mucho miedo. Hay otras soluciones antes que plantearse la posibilidad de suspender una autonomía. Y, además, creo que eso no resolvería el problema.

¿Y no cree que entre todos hemos demonizado el 155? Para empezar, no habla de suspender la autonomía

Obviamente, sí. Hemos acabado interpretando que estaba para eso. Al final se han utilizado caminos a los que no se llega por la aplicación del 155 de la Constitución, pero que son decisiones transcendentes. El problema es que se confunde al Gobierno con el Estado, y Estado somos nosotros también. Yo soy tan Estado como Rajoy. Quizá estamos cometiendo el error de creer que un Estado puede cruzarse de brazos ante quien intenta laminar al Estado. No es que hubiera que intervenir, es que es obligatorio para devolver y restituir la ilegalidad que se ha cometido. El Estado está obligado a actuar.

"Los jueces no pueden inhibirse ante la comisión de un delito"

¿Hasta dónde llegará el apoyo del PSOE al Gobierno?

Tengo plena confianza en las conversaciones entre el secretario general y el presidente del Gobierno porque ambos están pensando lo que creen que interesa más a nuestro país. Lo que sería un disparate es que ante lo que ocurrió el 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, el PSOE hubiera tenido dudas sobre cómo responder. No lo hubiera entendido absolutamente nadie. Por eso, creo que en lo que han quedado, y me parece razonable, es en que cada una de las decisiones que se vayan tomando salgan de manera consensuada, y espero que así se continúe.

Sostiene Sánchez que Rajoy nunca le ha hablado del 155 ni de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y dicen en el PP que es porque no se fía de él. ¿Tiene motivos?

Pedro Sánchez está demostrando no sólo mucha altura política, sino también lealtad con el Estado. Y en este momento están surgiendo la posibilidad de encontrarnos en la zona constitucional. Sobre esto hasta ahora ha habido una posición absolutamente divergente entre el PP y nosotros, y no puede haber una reforma constitucional si no hay acuerdo entre ambos como mínimo, aunque hagan faltan otros . Pero ahora estemos encontrando un camino para sentarnos a hablar de la reforma constitucional. Para eso también hay que crear un ambiente y un escenario de diálogo imprescindible. Esto no va ni a ocultar la corrupción ni lo que pudo haber sido y no fue, pero ahora hay que buscar soluciones y estas pasan por que seamos capaces de ponernos de acuerdo.

La reforma constitucional es a un horizonte medio, pero ¿qué pasará en el inmediato?

Creo, y esto no lo tengo hablado con el secretario general ni con nuestros compañeros, que la reforma constitucional se va a precipitar. Hay que sentarse ya, constituir la comisión y firmar un plazo, que no debe alargarse.

Y si la Generalitat declara unilateralmente la independencia tras el 1-O, ¿qué deben hacer el Gobierno y el PSOE?

Restituir la legalidad es lo que deben hacer el Gobierno, el Tribunal Constitucional, los jueces y tribunales. Y el PSOE estará con la reparación y restitución de todas las ilegalidades que vayan cometiendo el Gobierno y el Parlamento catalán. El Tribunal Constitucional tendrá que anular esa declaración. Y, obviamente, si eso tiene responsabilidades penales, la Fiscalía y los jueces tienen que intervenir... Resulta curioso eso de qque "hay problemas que no pueden resolver los jueces". Los jueces no pueden inhibirse ante la comisión de un delito. Esto hay que resolverlo desde la ley, aunque todos sabemos que no se resuelve sólo con la ley.

"La reforma constitucional se va a precipitar"

¿La España que quiere Guillermo Fernández Vara es la misma que la de Miquel Iceta?

Iceta y yo compartimos los principios de igualdad y solidaridad. Eso nos une. Podemos tener diferencias en interpretaciones territoriales, pero no son esenciales, sino secundarias. En lo esencial estamos de acuerdo. A partir de ahí hablemos. El documento de Granada fue una gran cesión por parte de todos y la declaración de Barcelona incorpora también puntos en común. Y eso es lo que tenemos que intentar, pero para eso es fundamental sentarse a hablar. Cuando mi secretario general me propuso la presidencia del Consejo de Política Federal, que ahora estamos ya en disposición de poder ir convocando cuando se acabe el proceso de primarias, supe que sería una etapa absolutamente compleja por el modelo territorial y por la financiación autonómica, donde dentro del propio PSOE hay diferencias, pero tendremos que buscar puntos de encuentro.

¿Entonces no es el PSC quien marca la estrategia del PSOE ante la mayor crisis territorial del país?

No. Yo he asistido a las reuniones de la Comisión Ejecutiva, donde se producen los debates y se toman las decisiones, y es el secretario General quien marca la estrategia. Evidentemente en esta etapa de relación PSOE-PSC se han limado muchas de las diferencias de los últimos años y se trabaja con más coordinación. Eso es indiscutible. Además, hay que reconocer que en todo esto, hay gente que lo está pasando especialmente mal, son los alcaldes del PSC, y algunos políticos de Ciudadanos y del PP, que están siendo insultados y amenazados por las calles de su pueblo, su ciudad o su región. Hay que estar más que nunca al lado de ellos.

Pues hay barones que dicen que Sánchez mira la crisis territorial sólo con las gafas del PSC

No estoy de acuerdo con eso. Además, yo soy teniendo la oportunidad en todo momento de decir y expresar lo que siento. Luego, es el secretario general de una organización con un marcadísimo componente federal quien tiene la responsabilidad de la síntesis recogiendo los planteamientos que muchos de nosotros hacemos.

¿Pedro Sánchez está coordinando la respuesta política del PSOE con todos los secretarios generales?

Yo creo que sí. A mi desde luego me ha llamado, y he hablado con compañeros a los que también ha llamado.

"La Fiscalía y los jueces intervendrán ante una declaración de independencia para determinar responsabilidades penales"

¿Y qué escenario le ha dibujado para el día 2?

Sentarse inmediatamente a hablar. La comisión tiene un componente importante de evaluación y de modernización. Y evaluar significa también ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal para llegar a ese momento en el que cada uno asuma sus responsabilidades.

¿Debería haber comparecido el presidente del Gobierno en el Parlamento para explicar la respuesta al desafío independentista?

La información se ha dado. En estas cosas, hay que tener en cuenta que la información forma parte de la estrategia, y hay veces en las que uno no puede enseñar la estrategia a los demás. Y, además, en este caso ha sido un juez quien ha dado las órdenes de registro y de entrada en las conserjerías y en los almacenes y quien ha ordenado la detención de las personas afectadas. Había gente en Cataluña interesada en creer que eso todo lo había firmado Rajoy, pero no es verdad, fue un juez, y es algo propio de un Estado de derecho.

Un juez que no se inhibió en una causa que ya estaba abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que no consultó a la Fiscalía...

Siempre encontramos algún pero a todo, también al juez, pero mientras no lo recusen y se decida sobre esa recusación, que me parecería una barbaridad, la realidad es que en Cataluña se ha subvertido la legalidad vigente, y lo que el juez está intentando es restituirla.

¿El PSOE pedirá la comparecencia de Rajoy, después del 1-o?

Supongo que sí. No lo he hablado con la dirección, será algo que en la permanente y en la dirección del grupo algún día se hablará. Yo soy muy respetuoso con los ámbitos de decisión, y la decisión la tiene que tomar el secretario general y la dirección del grupo.

¿El rey debería tomar posición en esta crisis?

Creo que no. En estos momentos tiene que mantener una posición muy prudente. Serán las propias instituciones del Estado de Derecho las que resuelvan el problema. Estoy convencido que estará en permanente contacto con las principales instituciones del Estado, pero yo creo que él ahora se tiene que reservar.

"A partir del 2-O serán necesarios los arbitrajes y las moderaciones"

La Constitución le atribuye un papel de árbitro y moderador para garantizar la estabilidad de las instituciones...

A partir del 2-O, serán muy necesarios los arbitrajes y las moderaciones.

¿Quiere decir que intervendrá a partir del día 2?

Estoy seguro de que el rey está en contacto con las principales instituciones siempre. Es el papel que le toca porque aparte de ser una persona muy prudente es muy valiente, Que nadie tenga la más mínima duda de que en todo momento, hará lo que tenga que hacer.

¿Se le ocurre alguna razón de mayor peso que la crisis institucional que vivimos para convocar el Consejo de Política Territorial del PSOE? ¿Por qué no se ha hecho?

Porque una parte importante de sus miembros estaban en funciones debido a los procesos congresales convocados. Y porque ahora, con los nuestros estatutos, cuando se convocan primarias, los secretarios generales cesan en sus responsabilidades orgánicas. Así que la representatividad iba a estar coja. Esa ha sido la razón. Pero se producirá en las próximas semanas, una vez estén cerrados todos los congresos.

¿Se ha equivocado el PSOE al votar en contra de la proposición no de ley de Ciudadanos que pedía el apoyo para el Estado ante desafío independentista?

En los Parlamentos suele haber mucho postureo. A veces, las Proposiciones no de Ley se utilizan más para ir contra otro que para ir a favor de lo que uno defiende. Habrá quien diga que fue un error, pero la dirección del partido tomó una decisión y está tomada. Con la que está cayendo en España, no se puede aprobar un texto en el que la palabra "diálogo" esté ausente. De esta situación o salimos hablando o no salimos. Si sigue la gente en las trincheras sin dar nadie su brazo a torcer, esto sólo puede empeorar.

Pues Susana Díaz va a tomar la decisión contraria a la que adoptó el PSOE en el Congreso. ¿Será un error o un síntoma de que no ha superado su derrota en primarias?

No lo sé. Cada realidad territorial es diferente, con realidades políticas diferentes y consecuencias diferentes. Susana es presidenta de una Comunidad autónoma, y yo como tal no tengo intención, ni deseo ni animo para criticarla o alabarla. Ella hace lo que cree que tiene que hacer y yo, lo que creo que debo.

"Que nadie tenga duda, el rey hará lo que tenga que hacer"

¿Y usted que hubiera votado?

Lo que hubiera dicho la dirección del grupo.

¿Considera una deslealtad lo que va a hacer el PSOE andaluz ?

No.... Es que no se cómo va a ser la iniciativa ni lo que van a hacer,pero me parecería que darían a entender una contradicción cuando de fondo no la hay. Y ya le digo que estos no son tiempos para ver quién grita más. Mucha gente que nos está mirando con una lupa, y no es bueno que vean que puede haber discrepancias dentro de las propias organizaciones. Hay que conformar una gran mayoría en torno a la defensa del Estado de Derecho y de una reforma de la Constitución que pueda buscar una solución. Entre otras razones porque Cataluña es la única Comunidad autónoma que no tiene el estatuto que quiso. El origen de todo está en esa circunstancia. Y, probablemente esa es la responsabilidad del Partido Popular por haber recurrido cosas del Estatut que estaban recogidas en en otros estatutos. Las cosas no pasan por casualidad y, evidentemente, en todo esto puede haber un porcentaje de gente que ya era independentista antes, pero hay un sector que no lo era antes y lo es ahora y a la que hay que intentar recuperar. Sólo la recuperaremos por la vía del diálogo y con un marco territorial en el que todos los pueblos de España encuentren su ubicación.

¿Ve a Pedro Sánchez impulsando una moción de censura?

No hemos hablado de ese tema, pero las mociones de censura -y yo hice una en mi Comunidad- se ponen pero no se anuncian, Cuando se anuncian es porque no se quieren poner. La que presentó Podemos nació muerta porque se instrumentalizó con carácter previo.

"Cataluña es la única comunidad que no tiene el Estatuto que quiso"

¿Ve a Pedro Sánchez presidente de un gobierno con Podemos de socios y los independentistas apoyando ese gobierno?

Ahora no. Lo dije antes y lo digo ahora. Y por eso creo que la estrategia está resultando bien, porque la estrategia está poniendo al PSOE en disposición de poder ser la primera fuerza política en las próximas elecciones, estamos a cuatro puntos del PP, y estábamos a catorce.

¿La posición que ha adoptado Podemos en el tema catalán le descalifica como partido nacional?

Tendrá consecuencias en una parte importante de España, y si no reconoceré que me he equivocado, pero creo que no. Tendrá impacto en muchas Comunidades autónomas porque es un asunto enormemente sensible ante el que no puedes estar mirando a un sitio y al otro todos los días. El Estado de Derecho se defiende defendiendo el estado de derecho, no poniéndose de perfil .

"Sánchez ha demostrado mucha altura política y gran lealtad al Estado"

¿Y no tiene la sensación de que Pedro Sánchez está al mando de un partido que no piensa exactamente como él en este asunto?

Hay mucha más gente en el PSOE que piensa como él de la que que no. Por eso ganó las primarias.

"No tengo intención, deseo ni animo para criticar o alabar a Susana Díaz"

Hablo de cuadros, no de bases.

Ganó las primarias y está absolutamente legitimado para dirigir este partido y todos debemos estar con él para recuperar el Gobierno. Hace un año y medio yo pensaba que tardaríamos mucho tiempo en volver a ganar unas elecciones en España. Hoy creo que estamos en disposición de poderlo hacer.

¿Con el actual mapa el Partido Socialista puede recuperar el gobierno sin el apoyo de Podemos?

Vamos a ver cómo queda el resultado y las sumas que se producen. El mapa actual lo veo bastante estable, pero creo que todo esto va a convulsionar y a tener consecuencias. Si nosotros somos capaces de mantener esta defensa del Estado de Derecho al mismo tiempo que estamos firmemente comprometidos con la solución, vamos a enganchar con una parte del electorado que hemos perdido o seguro que podemos recuperar una parte electoral importante.

¿Cataluña acabará con "Pedro el rojo"?

No, una cosa es cuando tú estás discutiendo en el ámbito orgánico para que te voten tus militantes, pero luego hay que pensar que en unas elecciones no sólo votan militantes. Por tanto, hay que ampliar un poquito el discurso y el espectro.

Muchas gracias y mucha suerte