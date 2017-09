el KurdistánJordi Évole, presentador de 'Salvados', ha planteado una entrevista muy tensa al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a pocos días para la celebración del referéndum del 1 de octubre ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

En dicha entrevista, Évole ha puesto contra las cuerdas al máximo dirigente catalán al preguntarle por el referéndum independentista que el Kurdistán, una región de Irak, celebrará este lunes.

"¿Está usted a favor de ese referéndum?", preguntó Évole. "Sí, claro", respondió Puigdemont.

Es ahí cuando el periodista le recordó este momento de hace tres años. "En 2014, en el Parlament, se presentó una moción a favor de la autodeterminación del Kurdistán, ¿usted recuerda qué votó?".

"No me acuerdo qué voté", respondió Puigdemont.

"Votó que no", contestó el periodista.

"Podría ser", aseguró el presidente catalán, al que Évole también recordó otra votación similar sobre el Sáhara, en la que Puigdemont también votó en contra.

Puigdemont ha explicado que votó que no con su partido porque "no estaban convocados". "Si me dicen que están convocados, yo digo que sí, porque debe prevalecer lo que la mayoría o el Gobierno impulse", aseguró.