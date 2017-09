El escrito de seis líneas de una niña de 7 años que ha ablandado hasta a Pérez-Reverte

Daniela es una niña de 7 años de Ceuta que se ha hecho célebre en las redes sociales después de que su maestra, Ángeles Lara, colgase en Twitter uno de sus escritos de clase.

"En la prueba inicial de Lengua, hemos propuesto la realización de un "texto libre". Este es de Daniela (7 años). No tengo nada más que añadir", escribió la profesora en la red social junto a una captura del texto de la niña.

"La vida no es sólo estar pegado a una maquinita y a internet, es vivir al límite y no me refiero a saltar los muros del cole, me refiero a leer porque si lees no hace falta escaparse porque ya te has escapado a través de los libros", dice la pequeña en seis líneas.

En la prueba inicial de Lengua,hemos propuesto la realización de un "texto libre". Este es de Daniela (7 años).No tengo nada más que añadir. pic.twitter.com/7VvkRULwxq — Angeles Lara (@AngelesLara3) 21 de septiembre de 2017

El tuit de la maestra acumula en cuatro días más de 14.000 'me gusta' y 8.400 retuits, entre ellos el del escritor Arturo Pérez-Reverte.

El mensaje de Daniela ha generado muchas reacciones positivas, pero también las de muchos usuarios que creen que se trata de un 'fake' o de un dictado, algo que han negado tanto la maestra como la madre de la niña.

Esto es una muestra de que no es imposible conseguir que las niñas y los niños de hoy lean y amen la lectura. Buen viernes y gracias. — Angeles Lara (@AngelesLara3) 22 de septiembre de 2017

Es real, por increíble que parezca. Lo escribió en clase , solita. La primera sorprendida fui yo. — Angeles Lara (@AngelesLara3) 23 de septiembre de 2017

Gracias soy su mamá y al igual que tu niño es pura vocación desde que empezó a hablar ya quería leer es impresionante — Ana López (@AnaLpez80602742) 23 de septiembre de 2017

No puedes estar más confundido — Ana López (@AnaLpez80602742) 23 de septiembre de 2017

Hola soy su madre te sorprendería saber que otro tipo de ejemplos pone cuando quiere expresar algo es alucinate desde muy pequeña — Ana López (@AnaLpez80602742) 23 de septiembre de 2017

Hola soy su mamá y te aseguro q es súper feliz pero su mundo interior la rebasa es un espíritu libre!!!! — Ana López (@AnaLpez80602742) 23 de septiembre de 2017

Hola soy su mamá y te aseguro que así es como razona y piensa desde que tiene uso de razón a mí no deja de sorprenderme pero es así — Ana López (@AnaLpez80602742) 23 de septiembre de 2017

Hola soy su mamá y te aseguro que a mí todavía me sorprende y eso que a sido así de madura desde q tiene uso de razón es increíble!!!!!! — Ana López (@AnaLpez80602742) 23 de septiembre de 2017