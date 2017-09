La cantante y actriz Jennifer Lopez ofreció este domingo un millón de dólares a Puerto Rico para ayudar a esa isla devastada por el huracán María durante el lanzamiento de una iniciativa del estado de Nueva York

Lopez, nacida en la ciudad de Nueva York y con padres puertorriqueños, dijo que estaba donando el dinero (unos 840.000 euros) a varias organizaciones de caridad y que trabajará junto a otras estrellas latinas para ayudar luego de que la tormenta matara a al menos 33 personas en Puerto Rico y Dominica, justo después de la devastación que también dejó en el Caribe el huracán Irma.

"Éste fue el huracán más fuerte que ha pasado por Puerto Rico y el Caribe en casi 20 años y los daños son horribles", dijo Lopez en una conferencia de prensa junto al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. "Necesitamos que todos prestan atención y apoyen urgentemente a Puerto Rico y el Caribe con donaciones y cualquier ayuda", aseguró en español.

Lopez, novia del jugador de béisbol Alex Rodríguez, explicó que la pareja está trabajando con otros atletas para concertar el envío de ayuda en dos aviones. "Puerto Rico necesita nuestra ayuda", aseguró en un discurso. "El huracán María ha devastado nuestra isla", ha afirmado Lopez, para explicar que donaría el millón de dólares a partir de los beneficios de su reciente espectáculo en Las Vegas, All I Have, un gran show que ha sido calificado el mejor del año y con el que agota las entradas cada noche.

La aerolínea JetBlue, con base en Nueva York, también prometió un millón de dólares en especie, al transportar personas y carga para apoyar las labores de ayuda a Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos.

Lopez fue nombrada copresidenta de una iniciativa del estado de Nueva York para ayudar a Puerto Rico, que llega después de que Cuomo visitara la isla hace dos días para llevar donaciones de agua y comida. "Sabemos cuánta destrucción se produjo y cuán duro va a ser reconstruir Puerto Rico", relató Cuomo. "También sabemos que dada las presiones financieras que ya estaba atravesando antes la isla, la tarea se complica aún más", añadió.

Nueva York ha sido históricamente un gran receptor de puertorriqueños que se mudan a Estados Unidos y más de 700.000 residentes de la ciudad de Nueva York se identifican como puertorriqueños, según estudios.