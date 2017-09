El 'zasca' de Wyoming a Puigdemont por sus contradicciones ante Évole

"Cuando se trata de separar niños y niñas en las aulas hay que respetar la ley. El president tiene un concepto curioso de la legalidad. La ley no es como un bufé libre en el que cada uno elige lo que le gusta. Es más bien como un buffet chino: lo que no te comas ahora te lo van a colar la próxima vez que vuelvas".

De este ingenioso modo ha respondido El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio —de LaSexta–, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien defendió —durante su entrevista con Jordi Évole este domingo— que "hay que respetar la ley" en lo que a financiar las escuelas que segregan entre niños y niñas se refiere.

Wyoming también se ha referido a lo dicho por Puigdemont en referencia al porcentaje de "participación por debajo del cual se podría no dar por válido el referéndum" que, según el president, no está fijado en la actualidad en la ley española: "Parece razonable que debe ser un criterio a tener en cuenta. No se puede tomar una decisión tan grave como proclamar la independencia de un país con el apoyo mínimo de la ciudadanía. El nivel de participación siempre es importante", ha argumentado Wyoming, quien ha bromeado planteando que "si en una boda te pones a bailar eso es una conga. Si no te sigue nadie ha llegado la hora de irte a casa".