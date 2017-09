Fue un niño prodigio, un adolescente rebelde, un joven perdido y ahora... bueno, ahora nadie sabe qué ni quién es. Macaulay Culkin ha quemado todas sus fases vitales y ahora, a sus 37 años, está volviendo a ser una nueva persona, o al menos a mostrar otra de sus infinitas caras.

Quien fue estrella infantil gracias a hits de taquilla (y de VHS) como Solo en casa o Mi chica anduvo perdido por las colinas de Hollywood durante años, pero su destino cinematográfico parece estar marcado. De ahí que tenga una película en preparación (Changeland, de Seth Green) y que esté implicándose en nuevos proyectos.

Así, ahora ha aparecido en un fashion film (un corto enfocado en la moda o realizado por diseñadores, modelos y gente de tal mundillo) creado por los diseñadores de Kenzo, Carol Lim y Humberto León, llamado Cabiria, Charity, Chastity. Aparte de una versión experimental de Las mil y una noches que realizó en 2016, este podría considerarse su primer proyecto serio en más de una década.

En este fashion film de 12 minutos protagonizado por la actriz cómica Maya Rudolph (La boda de mi mejor amiga) y dirigido por la actriz Natasha Lyonne (Orange is the new black) en el que es su primer proyecto tras la cámara, la acción se basa en un grupo de gente de aspecto circense. Y tanto: Culkin aquí se le ve con el aspecto de un oscuro y siniestro payaso, con el rostro completamente blanco excepto por unas rayas y los labios muy oscuros.

El actor sólo aparece en un par de escenas, pero en ellas queda patente que quiere romper del todo con la imagen de hombre desastrado, ojeroso y muy delgado de años atrás. Pero también con la de aquel dulce niño rubio que conquistó a todos hace ya más de 20 años.