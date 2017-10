Albert Rivera pide a Rajoy aplicar el artículo 155 en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado este lunes a las 16.30 en el Palacio de la Moncloa al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar el escenario político abierto en Cataluña tras la jornada del 1 de octubre, según han informado fuentes del Ejecutivo. Después recibirá al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cuya reunión se prevé a partir de las 18.00 horas.

Estas entrevistas se producen después de que el propio Rajoy anunciara anoche en una comparecencia sin preguntas que abriría una ronda de contactos con los partidos que tienen representación parlamentaria en el Congreso para "reflexionar" sobre un futuro que tienen que abordar "juntos".

En estos meses, Rajoy ha mantenido un contacto fluido tanto con Sánchez como con Rivera, dos formaciones que han apoyado estos meses la estrategia del Ejecutivo en defensa de la ley y el Estado de Derecho ante la crisis abierta en Cataluña por el desafío secesionista. Por eso, Rajoy recibirá en primer lugar a Sánchez y después a Rivera.

En una declaración institucional este domingo, Rajoy ya señaló que hay que comenzar el restablecimiento de la "normalidad institucional" y agregó que para ello quiere seguir contando con el respaldo de los partidos que defienden los fundamentos constitucionales.

Los contactos con PSOE y Cs han sido principalmente telefónicos, pero también los ha recibido en Moncloa. El más reciente, el pasado 20 de septiembre, cuando Rajoy se reunió por separado con cada uno de ellos después de a última operación policial y judicial contra el núcleo duro del independentismo encargado de coordinar el referéndum.

Aparte de esa ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso, el jefe del Ejecutivo pedirá este mismo lunes comparecer en el Congreso para debatir sobre Cataluña. Será la Mesa de la Cámara Baja y la Junta de Portavoces las que tengan que tramitar esa petición y poner fecha a esa comparecencia, que se prevé pronto.

EL ARTÍCULO 155

Sobre la mesa estará una posible declaración unilateral de independencia, una vía que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dejado abierta. Así, dijo anoche que en el 1-O "se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente", por lo que en "los próximos días" trasladará al Parlamento catalán el resultado del referéndum para que decida si proclama una declaración unilateral de independencia, de acuerdo con la suspendida ley de transitoriedad.

📺 @Albert_Rivera "Le vamos a pedir al Gobierno la aplicación del art.155 para que se protejan nuestros derechos" en @Desayunos_tve — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 2 de octubre de 2017

En la reunión con el presidente del Gobierno, Rivera le reiterará la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución. El líder de ciudadanos ha recalcado que para evitar una declaración unilateral está la Constitución y la Ley de Seguridad Ciudadana y que le "da igual" que se utilice el artículo 155, de suspensión de la autonomía, o cualquier otro. "Me valen todos", ha recalcado. "El artículo 155 es un artículo legal, democrático que tiene que estar activado. Se use o no se use. A día de hoy ni siquiera se ha llevado este debate al Senado".

Ante la segregación de una parte del Estado, Rajoy tiene que utilizar la Constitución, por lo que Rajoy tiene que convocar elecciones en Cataluña ya que Carles Puigdemont no lo va a hacer

En este sentido Rivera ha reclamado en Telecinco que el jefe del Ejecutivo aplique el artículo 155 antes del jueves para adelantarse a una posible declaración unilateral de independencia. "Ante la segregación de una parte del Estado, Rajoy tiene que utilizar la Constitución, por lo que Rajoy tiene que convocar elecciones en Cataluña ya que Carles Puigdemont no lo va a hacer", ha afirmado Rivera

Hasta el momento, el Gobierno del PP no ha hablando en ningún momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permitiría suspender la autonomía de Cataluña y sobre el que los socialistas han manifestado sus reservas en más de una ocasión. Fuentes del PP han señalado a Europa Press que si finalmente hay una declaración unilateral de independencia, el Ejecutivo "no tendrá más remedio" que acudir a esa vía que le ofrece el Estado de Derecho.

ANTES RAJOY SE VE CON LA CÚPULA DEL PP

Antes de verse con Sánchez y con Rivera, el presidente del Gobierno analizará a las 11.00 horas con el comité de dirección de su partido la jornada en Cataluña el 1 de octubre y los últimos pasos del presidente catalán

Rajoy reúne cada lunes a la cúpula de su partido para analizar la estrategia de la formación tras el 1 de octubre. Forman parte del comité de dirección la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo; los vicesecretarios generales Pablo Casado, Javier Arenas, Andrea Levy, y Javier Maroto; y los portavoces parlamentarios en el Congreso, el Senado y Parlamento europeo, Rafael Hernando, José Manuel Barreiro y Esteban González Pons.