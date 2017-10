Piqué usa una frase de Rajoy para criticar las cargas policiales

Gerard Piqué, defensa central del Barcelona, ha mostrado su indignación con las cargas policiales de este domingo en Barcelona durante el referéndum del 1 de octubre.

Lo ha hecho a través de Twitter, donde ha publicado un mensaje citando una frase realizada ayer por Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, durante la declaración pública que hizo desde La Moncloa tras el referéndum.

'Han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado'', ha tuiteado el defensa del Barça, que ha acompañado su mensaje con un vídeo de las cargas policiales.

''Han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado''. https://t.co/FLHvhmwJ8L — Gerard Piqué (@3gerardpique) 2 de octubre de 2017

Este es el vídeo, en el que se ve a varios agentes antidisturbios disparar sus escopetas de bolas de goma hacia la multitud.

El defensa culé ya fue protagonista ayer domingo tras el partido que su equipo jugó contra la Unión Deportiva Las Palmas a puerta cerrada en el Camp Nou ya que, tras el encuentro, rompió a llorar al referirse a las cargas policiales.

Fue ante los periodistas cuando no pudo reprimir la emoción. Ha sido un día muy duro, familias y niños han intenado ir a votar y la Policía... las imágenes hablan por sí solas" dijo el jugador entre lágrimas. "Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña", agregó.

Pero también tuvo duras palabras para Rajoy: "El presidente del Gobierno tiene el nivel que tiene y va por el mundo sin saber hablar inglés".