Ana Torroja no sabía que Mecano se disolvía: "Fue una ducha de agua fría"

El lunes por la noche, en su nuevo horario —hasta ahora se emitía los miércoles—, Bertín Osborne entrevistó en Mi casa es la tuya a la cantante Ana Torroja. Allí, en una amplia terraza con fantásticas vistas de Madrid, la que fue vocalista de Mecano contó cómo había sido formar parte del grupo de música más famoso de España.

En un enorme sofá blanco, Torroja contó dos historias sobre la banda: una sobre cómo fue la disolución y otra sobre ella misma. Hablando acerca de cómo había vivido ella el éxito del grupo, Osborne le preguntó cómo le había cambiado la vida. "Para mal", contestó ella sin dudar y ante el asombro del presentador. "Sí porque yo soy tímida, no me gusta que la gente sepa dónde estoy, me gusta esconderme...".

Torroja aseguró que sufrió mucho el éxito de Mecano: "El hecho de sentirme observada... Todo el mundo te quiere tocar —que luego lo entiendes—, quiere algo tuyo. No puedes salir porque ¡bam! todos encima. En algunos conciertos recuerdo, en aquellas épocas que no había camerinos, que eran como casetas de obra, cómo la gente las movía, tenías que salir en ambulancia, en coche de policía. Querías salir a la calle y te encontrabas un paparazzi... Me convertí casi, casi, casi en una persona agorafóbica".

Bertín Osborne y Ana Torroja en el programa 'Mi casa es la tuya'.

"¿De verdad, no salías de casa?", le cuestionaba el presentador. "No salía de casa", respondía ella, tajante. "Perdí amigos. Simplemente quería estar con mi familia y con la pareja que tenía en ese momento. A lo mejor iba paseando y alguien llamaba y era como 'No, no, no, no, no' y salía así corriendo. A lo mejor alguien te tocaba y era como... [hace un gesto de susto]. No lo recibí nada bien porque no podía ser yo".

"Por eso decían que eras antipática...", trató de bromear Osborne. "Pues seguramente", contestó ella, que contó que lo único que la ayudaba era su familia, que siempre estuvo con ella. "En las buenas, en las malas, dando lo mejor, estando para escuchar cuando se necesitaba... Para mí, mi familia era mi refugio. Ni mi novio ni nada, mi familia era mi refugio".

"NINGUNO LO SABÍA, FUE UNA DUCHA DE AGUA FRÍA"

Ana Torroja también recordó el momento en el que José María Cano anunció en plena entrega de los Premios Amigo de 1998, que dejaba Mecano, es decir, que el grupo se disolvía. "En cualquier caso, solos, juntos, vamos a estar con vosotros", decía Torroja en la entrega de premios tras comentar que no era "el final más agradable". Como le contó a Bertín, Torroja no sabía nada de que Jose María Cano iba a hacer tal anuncio. "Nada, nada, ni yo ni Nacho", explicó mientras repasaba el vídeo de aquella entrega de premios: "Había visto la parte de Jose, pero no había visto la reacción de después. No me acordaba, obviamente sabía, recordaba, cómo me sentía", rememoraba.

"Te dan el premio a la trayectoria, al grupo más importante español y dices: 'Pero bueno, Jose, ¿no has tenido otro momento para decir esto? Por lo menos habernos avisado'. Ninguno lo sabía, fue una ducha de agua fría para todos, fue un momento feo, porque la gente también se quedó...", explicó Torroja, que aseguró que después el mayor de los Cano les dio "varias razones: una personal, otra de salud...".

"Yo salí llorando de ahí. Fue un momento complicado", confesó Torroja, que explicó que en aquel momento el grupo se había vuelto a reunir después de un parón en el que algunos de ellos habían pasado una época en Nueva York y habían empezado a hacer sus carreras en solitario. "El año que íbamos a estar de año sabático se convirtieron en cinco años. En esos cinco años yo decidí arrancar una carrera como solista que se volvió a interrumpir porque se grabó este Grandes Éxitos de Mecano (que yo dije, ¿no se podría hacer en otro momento). Pues no, Mecano era muy grande, obviamente mucho más grande que los individuos. Pues paré, paré por hacer este Grandes Éxitos de Mecano, e íbamos a hacer una gira".

"Y ahí es cuando anuncia que termina...", le preguntó Osborne, a lo que Torroja contestó que la ruptura del grupo, el momento y la forma de anunciarlo "fue feo". "Porque podríamos haber hecho la gira. Yo pensé que se me caía el mundo. Me costó mucho tomar la decisión de hacer una carrera, pero pensé que iba a ser sólo un disco y que íbamos a seguir con Mecano".

"Mi papel en Mecano era cantar, la voz de líder, en el escenario llevaba un poco la batuta. Pero el resto eran ellos", confesó Torroja.